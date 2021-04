Ter Stegen: "Tenemos la oportunidad de ganar un título y esperamos que no nos pase lo de la Supercopa"

El guardameta alemán del Barcelona, Marc André Ter Stegen, ha atendido a los medios de comunicación en la previa de la final de la Copa del Rey que medirá al club blaugrana al Athletic.

"La final, cuando se empieza, está al 50% para cada equipo. Si hacemos nuestro trabajo tendremos una gran oportunidad de ganar", apuntó Ter Stegen y también quiere evitar lo ocurrido hace unos meses en la final de la Supercopa: "Tenemos la oportunidad de ganar un título y esperamos que no nos pase lo de la Supercopa".

Esta final llega en un momento decisivo en LaLiga ya que Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Sevilla se están jugando el título liguero. Para el portero germano, ganar el trofeo copero les llenaría de energía para la recta final de campeonato: "Si ganamos mañana nos quedaremos con muy buenas sensaciones para el resto de la temporada. Nuestro objetivo es ganar mañana".

"¿Un fracaso? Creo que el Athletic va a por todo, también. Va a ser un partido igualado. Me quedaría muy triste en caso de perder, esperamos que no. Ha habido algún momento en que por la situación nos pusimos nerviosos, pero ahora estamos relajados, ordenados, sabemos qué hacer todos en el club, vamos en una dirección", señaló en este sentido.

Este partido llega justo después de la derrota en el Clásico, y para Ter Stegen, en un partido de esa categoría, "puede ocurrir cualquier cosa".

A nivel personal, tiene mucha ilusión puesta en este partido. "El míster me puso ya en algunos partidos de la Copa, son partidos especiales. Vivimos momentos difíciles, pero mucha felicidad. Me llevo estos momentos, son para toda la vida, y la final me hace mucha ilusión porque es la primera que juego en años", reconoció.