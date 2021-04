Muniain: "Las Copas no se ganan o se pierden por tocarlas antes"

El capitán del Athletic Club, Iker Muniain, aseguró que ve "recuperado" a su equipo tras perder la final copera ante la Real Sociedad hace menos de dos semanas y explicó que afrontan con "optimismo" una nueva posibilidad de levantar la Copa del Rey, en esta ocasión frente a un "grandísimo club" como es el Barcelona.

"La responsabilidad siempre está ahí y más en partidos de este tipo. Sabemos que el partido que hicimos ante la Real no fue bueno, fue un partido feo, que no estuvimos acertados como nos hubiese gustado en todos los aspectos del juego y no pudimos desarrollar lo que veníamos haciendo y lo que creíamos que era conveniente para ganar el partido", admitió Muniain en la rueda de prensa previa al partido de este sábado.



"Eso está en la memoria, pero ya en el pasado, y afrontamos esta nueva final ante un grandísimo club como el FC Barcelona, pero con todas las ganas y la motivación porque nos ha costado mucho llegar hasta esta final. Al equipo lo veo recuperado y somos optimistas", indicó Munian.





��️ @IkerMuniain10: "Anímicamente me encuentro muy bien. Aunque, como es lógico, después de perder la final nos fuimos decepcionados porque queríamos dedicárselo a nuestra afición".



➡️ "Tenemos que saber reaccionar y estar en pie".#LaCopaMola��#FinalCopaDelReypic.twitter.com/tdXd7CgaAv — RFEF (@rfef) April 16, 2021



Preguntado por cómo se ve a nivel personal, dijo que "muy bien". "Como es lógico a nadie le gusta perder, nos fuimos decepcionados por no conseguir ese título que llevamos tiempo intentando conseguir. En el fútbol de élite, en el deporte profesional uno tiene que levantarse rápido de los golpes que recibe y hay que saber reaccionar y estar otra vez en pie en disposición de la situación. Me encuentro fuerte y el equipo también. Lo veo de maravilla", recalcó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Nos faltó esa reacción ante un resultado adverso... que ya habíamos demostrado en otros partidos de Copa, pero nos faltó eso. Nosotros mismos nos lo achacamos porque te quedas con mala sensación. Pero como decía, hay que aprender de los errores y utilizarlos a tu favor", añadió antes de ser preguntado por la afición. "Por los que más queremos conseguir esta Copa es por ellos, por la afición. Nos gustaría que estuvieran aquí con nosotros, se les echa en falta y tenemos mucho deseo de poder brindarles una alegría que llevan mucho tiempo esperando".

En relación a sus "molestias físicas", el capitán de los 'leones' afirmó que está "bien, a la espera del último entrenamiento". "Tengo alguna molestia, pero es lo habitual en esta fase de la temporada. Son muchos partidos, se van acumulando minutos y es lo típico en un jugador. Soy optimista y tengo ganas de que llegue el partido", apuntó.

No obstante, Muniain no quiso verse como titular. "El que tiene la última palabra en las alineaciones es el míster. Juegue el que juegue, lo importante somos todos, el equipo, que seamos capaces de superar la situación y no hay más que decir. Estoy con total tranquilidad en este aspecto", zanjó.

Por otro lado, Muniain no confirmó si este sábado tocará el trofeo antes de la final, como ya hiciese ante la Real Sociedad, y comentó que son "decisiones que toma cada uno". "Las Copas y los trofeos no se ganan ni se pierden porque uno los toque o lo deje de tocar. Se ganan en el campo y esa es la única realidad, tus méritos te llevarán a ganar o perder. No sé qué haré mañana, lo consultaré con la almohada", dijo.





��️ @IkerMuniain10: "Las copas o los trofeos no se ganan o se pierden por tocarlos. Se ganan en el campo y esa es la única realidad".



➡️ "¿Qué haré mañana? No lo sé. Lo consultaré con la almohada".#LaCopaMola��#FinalCopaDelReypic.twitter.com/oiOyujUXap — RFEF (@rfef) April 16, 2021





"Nosotros tenemos que buscar el equilibrio y más sabiendo cuál es estilo del Barça", manifestó sobre los culés. "Tienen grandes jugadores y en cualquier momento te pueden cambiar un partido. Ya lo hemos sabido gestionar y taparles bastante bien en otras ocasiones (...) Una de las claves es ser el equipo que queremos ser, llevar peligro y eso es lo que buscamos en cada partido. Buscar esa regularidad y empezando por el de mañana porque es el más cercano y el más importante", indicó.

"El Barça ha metido esa variante", valoró sobre el sistema del equipo de Ronald Koeman, "pero también van cambiando mucho a medida que trascurre el partido, tienen la capacidad de ajustarse a un sistema u otra". "Solemos ver vicios de los rivales, los analizamos y los tendremos en cuenta para mañana", añadió.

"Tropezaron el otro día en el Clásico, al Valladolid le ganaron en el último momento pero yo no creo que eso tenga mucha repercusión para la final. Nosotros vamos al juego y a lo que nos pueden generar con todas sus armas y a partir de ahí intentaremos contrarrestarlas. Será un partido complicado porque el Barça es uno de los equipos más poderosos del mundo pero hoy en día se puede conseguir cualquier cosa en el fútbol y vamos con total confianza", finalizó.