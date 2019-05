Piqué: "Si hubiéramos pasado en Liverpool, hubiéramos ganado el triplete"

El central y capitán del FC Barcelona, Gerard Piqué, ha comentado este sábado que a él y a sus compañeros "no" les preocupa "ahora mismo" el futuro de su entrenador, Ernesto Valverde, después de la derrota culé por 1-2 contra el Valencia CF en la final de la Copa del Rey.

"No nos preocupa ahora mismo. Hay que hacer un análisis individual de lo que podemos mejorar. En las decisiones que no están en nuestras manos, como es el futuro de nuestro entrenador, ya no nos metemos", declaró Piqué ante los micrófonos de RTVE sobre el césped del estadio Benito Villamarín de Sevilla antes de atender a todos los medios.

"Creo que ya lo hemos dicho alguna vez, que queremos que el técnico continuara, porque ha hecho un buen trabajo estos dos años. En el grupo tenemos un verano largo para analizar qué podemos hacer mejor y volver con más ganas el año que viene", reiteró.

"Ellos han llegado tres veces y han metido dos goles. Nosotros luego lo hemos intentado, al final de la segunda parte hemos tenido alguna ocasión para meter y también al inicio de la segunda. Estoy contento por la reacción del equipo, porque hemos tenido el palo de Leo [Messi] y alguna otra ocasión más al final para empatar. Pero no ha sido así y toca felicitar al Valencia", indicó Piqué.

"Ha sido un año bueno. Siempre que se gana la Liga, se puede calificar como un buen año. Pero sí es cierto que las expectativas eran de hacer un muy mejor año y no ha sido así", se lamentó el capitán culé, a tenor de una primavera donde el Barça ya había abierto heridas en la Liga de Campeones tras ser eliminado en semifinales por el Liverpool.

Sobre esta otra derrota, en Copa, restó importancia a la ausencia de jugadores clave como el delantero uruguayo Luis Suárez. "Cuando no ganas y tienes bajas, siempre se puede achacar a que ha habido jugadores que no han estado. Pero no hay excusa, para el Barça es una obligación ganar todas las competiciones, como lo era en ésta", afirmó de manera tajante.