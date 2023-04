Jagoba Arrasate, en COPE: "Cuando Ancelotti me dijo que jugaríamos la final de Copa me vine arriba"

El Partidazo de COPE se puso en contacto con el entrenador 'milagro' de Osasuna. La llamada a Jagoba Arrasate se produjo una vez se conocía que el Real Madrid será el rival del equipo navarro en la final de la Copa del Rey.

En general, el miércoles fue un día "muy tranquilo" para Arrasate: "Ni he tomado apuntes" de la semifinal entre Barcelona y Real Madrid. "¡Vaya dos rivales! Viendo el segundo tiempo, el Madrid ha estado mejor. Al final, el Real Madrid es un equipo muy fiable en las finales", analizó tratando de dibujar cuál de los dos equipos de la segunda semifinal sería más asequible para Osasuna.

Ha trascendido en las últimas horas un vídeo del último enfrentamiento de LaLiga entre ambos en el que a Carlo Ancelotti se le ve diciéndole que jugarían la final de Copa: "Sí, me dijo eso y me vine un poco arriba, hasta que me espabiló mi mujer que me dijo, 'claro ¿con quién va a querer jugar la final, contra ti?'", confirmó el entrenador vasco. "La cuestión es que ya le he escuchado a Ancelotti; para él parecía ser una broma y para mí era un sueño, esa es la diferencia".

''Vamos a jugar la final de Copa''. Ancelotti ?? Jagoba. #ElDíaDespuéspic.twitter.com/lR1BVyVTEq — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 20, 2023





De la noche de la semifinal frente al Athletic, Arrasate se queda con la felicidad de "ver feliz a todo Pamplona, es lo que más le llena a un entrenador", y luego el respeto con el que celebró la clasificación por el sentimiento que tenía su abuelo hacia el Athletic: "Escuchaba la radio con mi abuelo cuando tenía 5 o 6 años, que era del Athletic. Y tengo muchos amigos en el campo que también son del Athletic. No era el sitio ni el momento para exteriorizarlo. Dentro sí lo disfruté pero fuera no tocaba".

Dejó claro que "quería llegar a los penaltis, incluso antes de la prórroga. Queríamos pasar, y no nos importatan ni la prórroga ni los penaltis. Confiamos en nuestra capacidad de supervivencia. Pero mejor con el gol de Pablo Ibáñez. Va a pasar a la historia, ese jugador estaba hace nada en Tercera División, me alegro mucho por él".

El futuro no le preocupa. Jagoba Arrasate es un hombre feliz en Pamplona: "Estoy disfrutando y mi familia está feliz, ¿qué más puedo pedir?" Tampoco le preocupa si le llama un equipo británico o un equipo que quiera títulos: "Nunca he tenido esa curiosidad, yo lo que quiero es llevar lo más lejos posible a Osasuna. No tengo esas ambiciones de entrenar en la Premier o entrenar a equipos que vayan a ganar un título".

