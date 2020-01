DIRECTO | UD Ibiza 1 - 0 Barça

Escucha Tiempo de Juego en directo

41' La realización de televisión ofrece la estadística de posesión: 15% para la UD Ibiza y 85% para el Barça.

39' ¡Rai al palo! ¡Y el rechace se lo queda Rodado que obliga a Neto a hacer un paradón para evitar el 2-0!

38' Falta de Ansu Fati sobre Kike López, que se levantaba renqueante. Aprovechaba Setién el 'tiempo muerto' para dar instrucciones específicas a Riqui Puig.

34' El Barça sigue tocando en campo contrario 'a lo balonmano', en corto como apunta Manolo Oliveros, pero sin profundizar. Seguimos sin ver a Germán, portero de la UD Ibiza.

33' La UD Ibiza se anima incluso a presionar a Neto. Pichi Alonso: "Si el físico les aguanta, el Barça va a pasarlo mal". Paco González: "Igual la UD Ibiza se está viniendo muy arriba".

31' Empieza a llover en Can Misses. Se queda Núñez tendido sobre el terreno de juego, que pide falta de Rakitic.

29' El Barça sigue tocando, pero no se ven ni desmarques ni uno contra uno. Pichi Alonso: "No hay movilidad arriba, cada uno mantiene su posición". Jordi Jiménez apunta que el técnico local "ha variado su sistema". Minguella: "Es pronto, pero no me gusta lo que veo, no percibo espíritu para levantar esto".

27' Falta lejana a favor de la UD Ibiza, que lanza Javi Lara directamente fuera. El Barça todavía no ha tirado a puerta.

26'. A punto estuvo Germán de hacerse 'el lío' saliendo por un balón fuera del área, pero la jugada quedó anulada, para su fortuna, por fuera de juego.

26'. El Barça tiene el balón pero le falta profundidad y ganar la posición en campo contrario. Helenda Condis cuenta que Setién "se pasea preocupado por el banquillo".

25' Paco González: "Es una colección de pases hasta que llegas al área de la UD Ibiza.

24' Dato de Pedro Martín: "El Barça va a diez pases por minuto".

19' Primer saque de esquina a favor del Barça, sacado sobre Ansu Fati que no pudo ni alcanzar al remate. Falta del Barça en ataque.

17' ¡Gol anulado a la UD Ibiza! Balón largo sobre Rodado, que terminó empujando a Lenglet antes de empujar el balón al fondo de la portería de Neto.

16' Otra pérdida de Riqui Puig, en campo contrario.

10' Minguella: "Es de las cosas que tiene que mejorar Riqui, el otro día perdió un balón en el área que pudo haber creado problemas". Pichi Alonso: "Riqui comete el error de esperar el balón en zona de peligro".

9' ¡Gol de la UD Ibiza! 1-0. Marca Pep Caballé tras aprovechar Javi Pérez un balón muerto en el área. Se quedó Riqui Puig por esperar un balón en el centro del área y Javi Pérez aprovechó para marcar el primero de la noche.

5' Pichi Alonso: "El Barça tendrá que ir ganando terreno poco a poco, es pronto y el rival ha salido muy replegado".

4' Falta sobre Ansu Fati en la línea de 3/4 del campo. El centro de Rakitic la saca la defensa de la UD Ibiza.

3' Minguella: "Hay que dejar que la gente se asiente sobre el campo". Paco González: "Lo mismo el Barça supera los mil pases".

1' ¡Comienza el partido en Ibiza! ¡Sacó Griezmann desde el centro del campo!

Que a nadie le engañen las imágenes: las dimensiones del césped son las mismas que el Camp Nou 105x68. Pero se juega en césped artificial.

Imágenes del calentamiento del Barça, por Helena Condis

El Barça de Setién debuta en Copa. Calientan al ritmo de la música de un dj a todo trapo.

Once del Barça

Once de la UD Ibiza