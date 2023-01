Carlos Ordóñez, presidente del Cacereño: "Sin ser una ofensa a Ancelotti, para mí no debe ser una excusa"

El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, se mostró satisfecho por el pase a octavos de final por la mínima 0-1 ante el CP Cacereño, de 2ªRFEF, en el estadio Príncipe Felipe, donde, a su juicio, las condiciones del terreno de juego no permitían jugar ni ver fútbol dando lugar a un partido al que no están "acostumbrados”, pero en el que se han adaptado: "No se puede jugar. Esto para mí no es fútbol; es otro deporte bonito porque equipos pequeños pueden competir con equipos más grandes. Es bueno para la afición, pero también quieren ver jugar al fútbol".

Este miércoles, se ha pasado por los micfrófonos de Deportes COPE el presidente del Cacereño, Carlos Ordóñez. El dirigente extremeño asegura que "el césped no estaba en las mejores condiciones y no estaba para nadie", por ello, y sin querer ofender al técnico italiano del Real Madrid, no quiere que se use como excusa: "Ellos están acostumbrados a mejores césped, pero para mí no debe ser una excusa".

Ordóñez confirmó en Deportes COPE que él suele cortar el césped el día de los partidos, pero para este partido no pudo hacerlo porque tuvieron comida de directivas: "Yo siempre corto el césped antes del partido, pero ayer como teníamos comida de directivas, contraté a una empresa" y añadió "soy muy meticuloso para esas cosas. El día de partido lo que quiero tener impoluto".

El presidente del Cacereño aseguró que el césped "estaba mejor que en el partido del Girona" aunque "estaba pesado porque no tiene buen drenaje y el agua no filtra igual".

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no pudo acudir al encuentro, aunque llamó a Ordóñez como dijo él mismo durante la entrevista en Deportes COPE: "Me llamó para felicitarme por la organización".

En cuanto al partido en sí, se decidió por un golazo de Rodrygo en la segunda parte y la primera parte local le hizo soñar a su máximo dirigente: "En la primera parte le vi superior y podíamos dar la sorpresa, veía que tenía posibilidades".