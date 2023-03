Gift Orban, del Gante, logra el hat-trick más rápido en la historia de las competiciones europeas

Con un triplete del nigeriano Gift Emmanuel Orban en tres minutos y 24 segundos, el más rápido en la historia de las competiciones europeas, el Gante fraguó su victoria ante el Basaksehir (1-4) y su clasificación para los cuartos de final de la Liga Conferencia.

La inspiración del conjunto belga en el último cuarto de hora, cuando anotó cuatro goles, dejó sentenciada la eliminatoria que estaba abierta tras el encuentro de ida en Gante que terminó con empate a un tanto. Pero el acierto de Orban marcó la diferencia.

20-year-old Gift Orban has scored a 3 minute hat-trick for Gent in the #UECL ??



?? 31'

?? 32'

?? 34'



The fastest EVER hat-trick in a European competition! ???? pic.twitter.com/1USEiYtms2