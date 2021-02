Zidane: "Nos ha costado, pero es un buen resultado"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, dijo que no le faltó "nada" a su equipo tras ganar (0-1) al Atalanta en la ida de los octavos de final de la 'Champions League', pese a jugar con un futbolista más durante 75 minutos.

"Nos ha costado, es verdad, pero al final hemos conseguido un gran resultado. No hicimos un gran partido porque jugamos 10 contra 11 pero marcamos un gol fuera y sabemos que todavía queda la vuelta. Es un buen resultado pero hay que hacerlo muy bien en la vuelta y habrá que ganar en Madrid", analizó Zidane tras el triunfo en Bérgamo.

"No sé si la jugada de la expulsión ha sido decisiva, fue el árbitro quien tomó la decisión. Nosotros hemos sacado un buen resultado ante un equipo muy bueno físicamente cuando defienden. Hoy ha sido incómodo (jugar con uno más) y no encontramos los espacios. Al final si juegas contra diez, juegas contra diez", dijo Zidane.

⚪️ Zidane, en @MovistarFutbol



��️ "No hicimos un gran partido, pero al final es un buen resultado"



���� "@isco_alarcon hacía mucho que no jugaba tanto tiempo. Lo ha hecho muy bien, sabemos todo lo que nos puede dar" pic.twitter.com/NWJWYZUnJ9 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 24, 2021

"¿Qué nos faltó? Nada, no nos ha faltado nada porque ganamos 0-1. Es un buen resultado, sí que es verdad que jugamos contra un equipo muy fuerte, ellos hicieron un gran trabajo defensivo y eso es lo más importante para nosotros ahora mismo", manifestó 'Zizou'.

Preguntado por la dificultad para marcar goles, el técnico merengue dijo que no estaba de acuerdo. "No es un problema porque al final marcamos uno y no encajamos ninguno. Hay muchas bajas pero nosotros seguimos con lo que estamos haciendo bien, no concedemos muchas ocasiones al rival y al menos marcamos uno que era importante", afirmó.

Además, el entrenador del Real Madrid destacó la figura de Francisco Alarcón 'Isco' después de "mucho tiempo sin jugar tanto seguido". "Llevaba mucho tiempo sin hacerlo y hoy -encima- no jugó en su posición. Sin embargo fue muy importante para nosotros", apuntó.

"Sobre todo en la posesión de balón, ha hecho un buen partido y sabemos lo que nos puede dar Isco. Era importante hacerlo jugar y lo ha hecho bien con esa profundidad entre líneas", insistió Zidane sobre el centrocampista malagueño.