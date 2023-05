Walker y el abrazo a Vinicius tras su 'lambretta': "Le dije que no lo repitiera, iba a convertirme en meme"

Kyle Walker, defensa del Manchester City, aseguró que a lo largo de su carrera se ha enfrentado a muchos jugadores "tan buenos como Vinícius Júnior".

El abrazo viral de Vinicius y Kyle Walker tras el partido La imagen de buen rollo entre el brasileño y Kyle Walker ha sido muy comentada. Se abrazaron entre risas en un precioso gesto muy distinto al que Vinicius vive en LaLiga. 10 may 2023 - 11:52

El lateral inglés, que fue el encargado de defender a Vinícius en la ida del Bernabéu, calificó al brasileño como uno de los mejores jugadores del mundo, pero dijo que no es responsabilidad solo suya defenderle.

"No es una batalla de uno contra otro, es de todo el equipo, especialmente contra uno de los mejores del mundo. Pero me he enfrentado a muchos como él en mi carrera", dijo Walker este martes en rueda de prensa.

"Hay que respetar al rival. Como con Mbappé en la Copa del Mundo, hay que darles el respeto que se merecen. Si no pudiera competir con los jugadores del Madrid, del PSG, del Chelsea... No debería estar en este club, no debería estar hablando delante de vosotros".

Walker también opinó sobre la actitud de Vinicius en los partidos. "No diría que es un provocador, diría que es un jugador que intenta mantener a su equipo competitivo. He visto vídeos suyos cayendo fácil al suelo, pidiendo amarilla, pero es parte del juego", añadió el inglés, que también habló de cómo se abrazó al brasileño tras el partido de ida.

"Fui a abrazarle porque intentó hacerme una 'lambretta'. Le dije que no lo intentara de nuevo porque me iba a convertir en un meme. Los boxeadores tienen una pelea y después se dan la mano. Tienes ese respeto por el rival porque se lo merece. Está soportando un nivel muy importante de presión, porque este es el último título de la temporada por el que luchan", agregó.

Sobre la Liga de Campeones, competición que el City nunca ha ganado, Walker afirmó que le hubiera gustado ganarla ante el Chelsea hace dos años, pero que desde entonces han aprendido mucho y que ahora están listos.

"Ganar esta Champions sería la guinda del pastel; ojalá podamos escribir nuestros nombres en los libros de historia".