Valverde: "Messi descansa, nada más, venimos de partidos importantes y quedan otros también importantes"

Ernesto Valverde dirige a un Barça que llega a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones con el billete en el bolsillo para los octavos de final. Juegan ante un Inter donde el Barça no ganó el año pasado: "Con el club y con la gente, tenemos la obligación de ganar".

Será un partido en el que no estará Leo Messi: "Las decisiones las toma el entrenador; las cosas internas son internas. He decidido que no venga. Messi tiene descanso, nada más. Venimos de partidos importantes y nos quedan otros importantes por disputar".

Reflexionó sobre la participación del argentino: "Hemos jugado sin él y nos ha ido bien; otras veces, no. No estuvo en ninguno de los dos partidos contra el Inter. Aunque es determinante, otras veces hemos salido son él".

Confirmó que jugarán futbolistas como Neto en la portería o Ivan Rakitic, que esta temporada no está entrando demasiado en los planes del entrenador del club azulgrana: "Han venido Riqui Puig, Araujo, Morer...".

"Ha habido cambios durante la temporada en algunos partidos con algunas posiciones... Mañana jugarán algunos de los que no lo hacen habitualmente. Tendrán su oportunidad, como Rakitic".

Preguntado por Lautaro, Valverde le definió como un delantero "rápido y potente. Se entiende muy bien con Lukaku. Es diferente a Luis Suárez, pero son delanteros natos. Pero no hablo de jugadores que están en otros equipos".

Preguntado por el mercado de invierno, Ernesto Valverde recordó que aún "no hemos llegado al mercado de inverno, veremos qué ocurre. Tenemos que estar cubiertos. De enero a mayo nos quedan muchos partidos...".