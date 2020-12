Trincao: "No me planteo salir, estoy muy contento de estar en el mejor club del mundo"

El jugador del FC Barcelona Francisco Trincao ha asegurado que está viviendo un "sueño" en el club blaugrana y por ello no piensa en salir como cedido en el mercado de invierno, sino en seguir trabajando para tener más minutos.

"No me planteo salir, estoy muy contento de estar en el mejor club del mundo. Voy a hacer mi trabajo, es un sueño para mí y solo pienso en el Barça. Me voy a quedar, seguro", manifestó en rueda de prensa.

Además, cree que "no falta mucho" para ver al Trincao del Braga. "Es cuestión de tiempo. Voy a trabajar como siempre, cada día, y poco a poco y con confianza lo haré", auguró el mediapunta portugués.

"Es un reto que quiero lograr", apuntó sobre lograr su primer gol. "Intento hacer mi trabajo y ayudar al equipo sea como sea, con goles o con asistencias. De momento todo está saliendo bien y creo que voy a lograr muchos", vaticinó.

De cara al partido de este miércoles ante el Ferencváros, en la 'Champions', podría jugar y poner en liza esas intenciones. "Es un partido más y queremos ganar, continuar con lo que estamos haciendo y llevarnos los tres puntos", manifestó.

"Quiero jugar todos los partidos, pero todos mis compañeros también. Es cosa del míster, yo tengo que hacer mi trabajo para poder jugar todos los partidos", reconoció Trincao, que hasta el momento ha jugado 12 partidos, entre Liga y 'Champions', con una asistencia.

Preguntado por si era mejor su compañero Leo Messi que su compatriota Cristiano Ronaldo, los puso al mismo nivel. "Cristiano y Messi son los dos mejores jugadores del mundo, distintos. No te puedo decir uno", se sinceró.