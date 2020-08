Simeone: "No es importante ganar, sino que es lo único que hay"

Diego Simeone vuelve a la Champions en su línea: sin pensar en favoritismos o en las opciones que tiene el Atlético de Madrid de resolver con éxito su participación en esta edición, trastocada por la pandemia por el coronavirus.

"Lo único, saber que mañana jugaremos un partido muy importante, con un entrenador muy joven que está haciendo un trabajado estupendo. No me centro en absolutamente nada que no nos lleve a pesar el partido de mañana. Todo lo que pueda opinar la gente o decir, va en cada uno de ellos. Sólo nos ocupa el partido de mañana y que el rival es bueno, y que la competencia va a ser bonita", ha insistido en entrenador del Atlético de Madrid.

El Atlético confirma que Ángel Correa y Sime Vrsaljko son los positivos por COVID-19 Tras los nuevos test realizados, el Atlético de Madrid ha confirmado el nombre de los dos positivos y ha asegurado que el resto de la plantilla ha dado negativo. 10 ago 2020 - 14:00

Todavía en la retina de muchos aficionados está la noche histórica en Anfield en la que Marcos Llorente y Morata tumbaron al vigente campeón de la Champions, pero desde aquello ha pasado mucho tiempo: "Toda aquella ebullición se apagó a los ciento y pico días que estuvimos en casa, luego vino LaLiga y ahora vuelve la Champions. Aquello quedará para la historia, pero ahora empieza un nuevo camino".

De hecho, en ese nuevo camino, con cambio de formato, a partido único, sólo vale la victoria. O, en palabras del 'Cholo', "no es importante ganar, sino es lo único que hay para poder continuar en esta competición", insistió en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Leipzig.

Los positivos por Covid-19 de Ángel Correa y Sime Vrsaljko afectan a la plantilla, pero cree el técnico argentino que se pueden sobreponer a estas circunstancias adversas: "No tener a Sime, que ha hecho muchísimo esfuerzo en recuperarse de su lesión, duele. Y Angelito es todo corazón: sus números hablan por sí solos. Se nos quedaron dos hombres importantísimos del corazón hacia su equipo. Ojalá los tengamos en el andar de la competición. Nos toca acomodarnos a las circunstancias y resolver de la mejor manera".

