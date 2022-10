Jovicevic, técnico del Shakhtar: "Estamos en shock, no es una invasión a una sola ciudad, es a toda Ucrania"

Igor Jovicevic: "No es solo fútbol, hablamos de la vida”

El entrenador del Shakhtar Igor Jovicevic atendió a los compañeros de #Vamos antes de la rueda de prensa previa al encuentro de este martes ante el Real Madrid en Varsovia.

"Rusia nos está atacando más fuerte que el 24 de febrero" En Deportes COPE hablamos con Kristina, la traductora que ha estado esta mañana en la rueda de prensa del entrenador del Shakhtar y del portero del equipo ucraniano. 10 oct 2022 - 15:44

El técnico aseguró que "estamos en estado de shock" y lo que está ocurriendo en Ucrania "no es una invasión a una sola ciudad, es a todo a un país".

“La fatiga es alta por el viaje en autobús a Varsovia. No tienes casi días libres. La preparación no es la misma que tienen los otros, pero tenemos que ser fuertes y mostrarle al mundo que somos jóvenes, pero con ambición. Es una situación cruel, no es sólo fútbol, hablamos de la vida. Necesitamos ayuda para terminar con esta guerra”, dijo en rueda de prensa.

“A veces no hay que decir mucho, con una palmadita o una mirada estamos unidos. Estamos todos juntos en esta desgracia. Los jugadores tienen su familia allí, los he visto cabizbajos en el desayuno, pero tenemos que motivarnos. Tendremos que encontrar las fuerzas para superarlo, porque cuando empiece el partido, por desgracia, nadie se va a acordar de la gente. Eso es el fútbol, añadió.

Un Jovicevic que aseguró que darán todo para ganar al Real Madrid e intentar así aliviar en la medida de lo posible el dolor a los ucranianos.

“Todo nuestro apoyo a los ucranianos. Las familias de mis jugadores están allí. Tenemos la responsabilidad de ser fuertes mañana, también por ellos”, comentó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, no quiso entrar a valorar si se su próximo compromiso de liga, que sí de está disputando en algunas ciudades de Ucrania mientras que sus partidos como locales en ‘Champions’ los tienen que disputar en Varsovia, se suspenderá tras los últimos bombardeos.

“Ahora los ucranianos no piensan en el fútbol. Nosotros estamos pensando en el Madrid, para jugar muy bien por todos los ucranianos”, comentó.

Trubin: “El partido servirá para que el mundo vea una Ucrania fuerte”

El ucraniano Anatoli Trubin, portero del Shakhtar Donestk, compareció ante la prensa en vísperas del partido de la Liga de Campeones frente al Real Madrid (21:00 horas CEST, -2 GMT) marcada por los nuevos bombardeos rusos en ciudades como Kiev, Leópolis y Zaporiyia, y aseguró que este encuentro “servirá para que el mundo vea” a una Ucrania “fuerte”.

“Es una noticia muy triste lo que estamos viendo en mi país. Este partido servirá para que el mundo vea a una Ucrania fuerte. Ganaremos y volveremos a jugar en el Dombass Arena -el estadio en el que jugaban como locales hasta que en 2014 sufrió los primeros ataques rusos sobre Ucrania-”, dijo el guardameta en rueda de prensa.

“Es muy difícil pensar solo en el fútbol. Tenemos que estar concentrados de inicio, durante los 90 minutos. Tenemos que ser como los militares, dar luz a la gente y ayudar a los ucranianos a no pensar en la guerra”, añadió.

Es muy difícil pensar en el partido cuando tu país está en peligro

Los integrantes del conjunto ucraniano Shakhtar Donetsk amanecieron en la mañana de este lunes con la noticia de bombardeos rusos a gran escala en ciudades como Kiev, Leópolis y Zaporiyia que le hacen “muy difícil pensar” en el partido que han de disputar este martes frente al Real Madrid (21:00 horas CEST, -2 GMT) y que se disputará en Varsovia (Polonia) por la guerra.

Desde el Regent Hotel de la capital polaca, la plantilla del Shakhtar sigue de cerca las novedades de los bombardeos en ciudades en las que, como Kiev, algunos futbolistas tienen a familiares y amigos.

“Toda Ucrania ha estado bajo un ataque terrorista con misiles desde la mañana del 10 de octubre. Es muy difícil pensar en el partido de ‘Champions’ contra el Real Madrid cuando tu país está en peligro”, compartió la cuenta oficial de Twitter del club, en su perfil en inglés durante esta mañana de lunes.

Lo hizo junto a una foto de las consecuencias de los ataques y otras publicaciones en vídeo de la situación que se vive en Kiev, incluido uno en el que población ucraniana cantaba canciones de su país mientras intentaban resguardarse de los ataques rusos en un metro de la capital.

Situación de terror causada después de los bombardeos rusos a gran escala en ciudades como Kiev, Leópolis y Zaporiyia han causado este lunes varios muertos, mientras la población busca protección en los refugios.

“En el día 229 (de guerra) intentan destruirnos y borrarnos de la faz de la tierra. Completamente. Destruir a nuestra gente que está durmiendo en casa en Zaporiyia. Matar a la gente que se dirige al trabajo en Dnipro y Kiev”, ha resumido de manera gráfica el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El comandante en jefe de Ucrania, el general Valeriy Zaluzhnyi, ha asegurado en su canal de Telegram que los rusos han lanzado 75 misiles, de los que 41 fueron neutralizados por sus sistemas de defensa aérea.

Al menos ocho personas han muerto y otras 24 han resultado heridas en el primer bombardeo ruso contra Kiev registrado esta mañana.

Según ha informado Rostislav Smirnov, asesor jefe del Ministerio del Interior, citado por la agencia de noticias Ukrinform, como resultado de los bombardeos en el distrito de Shevchenkiv, “se produjo un incendio en el que más de 15 automóviles resultaron dañados”.

Posteriormente, se escuchó una segunda ronda de explosiones en Kiev, sobre las 09.16 hora local (06.16 GMT), aunque hasta el momento no hay información sobre víctimas de ese segundo bombardeo

Desde finales de junio, Kiev no había sido escenario de ataques rusos. que se están intensificando tras la destrucción, el pasado sábado, del puente que une Crimea con Rusia.

El Shakhtar Donetsk recibirá al Real Madrid el miércoles en el estadio del Legia Varsovia, donde disputa esta temporada sus partidos como local en la Liga de Campeones, en la cuarta jornada del grupo F. La pasada semana, el equipo de Carlo Ancelotti se impuso por 2-1, en el Santiago Bernabéu.