Un periodista de la ESPN, contra las quejas del Real Madrid: "No podemos olvidar que en la época de Franco..."

El fallido sorteo de los octavos de Champions League celebrado este lunes en Nyon sigue dando que hable y lo último es un discurso de un periodista de la ESPN, Rafael Ramos, que se muestra contrario a las quejas del Real Madrid.

"Entiendo que el Benfica está por 20 puntos por debajo en la clasificación de la UEFA respecto al PSG... pero el Real Madrid no es el que habla de grandeza", comienza el periodista.

Además se hace un pregunta sobre el pasado blanco: "¿No fue durante mucho tiempo la gran mina de oro? Seamos serios. El sorteo le salió mal porque quisieron hacer las cosas bien".

Ramos fue más allá en sus críticas al Real Madrid: "No podemos olvidar que en la época de Francisco Franco el Real Madrid ganaba y quedaba campeón en lo que fuera necesario como un efecto directo de la dictadura" y añade "No me lo va a cuestionar nadie, porque hay testigos de todas esas maniobras".

"¿A quién tiene miedo el Real Madrid?", se cuestiona el periodista de la ESPN "¿A Sergio Ramos, a Messi, a Mbappé? Ahora está ganando por acciones individuales, no por calidad. No tiene que temer a nadie".

"Entiendo que económicamente pueda llorar porque pasar de ronda es ganar 9 millones de euros más", apuntó. "Debería añadir a sus blasones la etiqueta 'Ódiame más'".

Estas declaraciones han provocado el malestar de los aficionados del Real Madrid.