Oblak: "El domingo estuvimos nerviosos, estresados, esperando los resultados de los test"

La noticia de los dos positivos que recibió el Atlético de Madrid este domingo no fue, ni mucho menos, algo agradable dentro del vestuario del club rojiblanco, tal como ha confesado este miércoles Jan Oblak, en la rueda de prensa previa al partido de Champions ante el Leipzig.

A última hora del domingo, el club decidió hacer pública la existencia de dos casos positivos de entre la expedición que tenía las maletas preparadas para viajar a Lisboa horas después. La circunstancia obligó a postponer el viaje, a la espera de conocer los resultados de una segunda prueba con más fiabilidad: "El sábado, cuando nos hicimos test, salimos del entrenamiento bastante tranquilos. El domingo por la mañana cuando nos avisaron de los positivos, fue estresante. Pero en este momento, es algo muy común en el mundo. Hay que tener cuidado, seguro que Ángel y Sime tuvieron cuidado y no saben cómo lo han pasado. El domingo estuvimos estresados, nerviosos esperando los resultados", confesó el portero.

El Atlético confirma que Ángel Correa y Sime Vrsaljko son los positivos por COVID-19 Tras los nuevos test realizados, el Atlético de Madrid ha confirmado el nombre de los dos positivos y ha asegurado que el resto de la plantilla ha dado negativo. 10 ago 2020 - 14:00

El equipo, que juega este jueves, tiene que seguir pasando nuevos test. En el momento de la comparecencia ante los medios de comunicación, el Atlético estaba esperando los resultados de las últimas pruebas, aunque con tranquilidad: "Estamos esperando los resultados con tranquilidad. El doctor nos avisa por privado, estamos totalmente tranquilos, seguro de que estamos todos bien", afirmó.

Algo que ha cambiado la pandemia es el formato de la competición. Ahora, el Atlético de Madrid se juega el pase a la siguiente fase en un partido único: "Da igual la experiencia previa a dos partidos, esto es otra cosa: es un partido, y uno puede tener un día bueno o un día malo". Por eso, para Oblak, lo del cartel de favorito no tiene ninguna importancia: "Todos nos ven como favoritos, pero da igual. No pensamos en eso. El Leipzig ataca y defiende muy bien. A un partido, no veo ningún favorito porque pueden pasar muchas cosas".

Oblak definió esta situación como "extraña, pero aquí estamos, se juega un partido y es nuevo para todos. Somos profesionales, somos conscientes de lo que está pasando en el mundo, pero hemos venido aquí a jugar", y afirmó que intentan tener toda la atención puesta en ese duelo: "No pensamos en otras cosas".

Escucha este jueves el Leipzig - Atlético en Tiempo de Juego

Este jueves, vuelve Tiempo de Juego de la Cadena COPE a las 20 horas. Desde Lisboa, sede de la fase final de la Champions League, contaremos en directo este partido de cuartos de final de la Champions League entre el Leipzig y el Atlético de Madrid, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y la narración de Rubén Martín.

Además, este jueves estaremos pendientes de la ida de las semifinales de los playoff por el ascenso a Primera División, con la disputa del Girona - Almería y del Elche - Zaragoza.