Modric: "Me gustaría jugar con Mbappé"

Luka Modric, centrocampista internacional croata del Real Madrid, no ocultó su deseo de jugar la próxima temporada con el francés Kylian Mbappé, no tiene dudas de que jugará con el PSG la vuelta de los octavos de final de la 'Champions', en la que pidió a la afición madridista que no apoye a un jugador rival.

"Todos queremos jugar con grandes jugadores y Mbappé es seguro uno de ellos. Claro que me gustaría jugar con él en mi equipo pero vamos a ver que pasa en el futuro, ahora es jugador del París", aseguró en rueda de prensa. "Es difícil hablar de jugadores que no están aquí porque otros equipos se enfadan y pueden interpretarlo mal, pero estoy seguro de que no existe un jugador que no quiera jugar con él en el mismo equipo", añadió.

?? @lukamodric10: "La ayuda del público va a ser muy importante para nosotros. Vamos a necesitar lo mismo que en el último partido. Que nos ayuden, que nos empujen en momentos complicados."#UCLpic.twitter.com/99hTHPEcMB — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 8, 2022

Tras el golpe recibido por Mbappé en el entrenamiento del lunes, Modric reconoció que en el vestuario del Real Madrid no se ha hablado sobre la presencia del francés. "Siendo honesto ni hemos hablado de esto, estamos enfocados en nosotros. No queremos que nadie se lesione, espero que Kylian esté bien y que juegue. Si juega es porque está al cien por cien porque estos partidos si no estas al máximo, no juegas", apuntó.

Ramos no podrá regresar en el terreno de juego ni enfrentarse al Real Madrid, pero sí estará en el Bernabéu. "Con Sergio hablo casi todos los días", reconoció Modric que ha mantenido la relación estrecha de los últimos años. "Va a ser bonito verlo otra vez", comentó Modric. "El Bernabéu le tiene que recibir con todo el cariño porque Sergio es una leyenda del club, uno de los mejores defensores de su historia. Que no se ofenda nadie, pero para mí es el mejor defensa que ha pasado por el Real Madrid", opinó en rueda de prensa.

Por eso, para Modric, el reencuentro de la afición madridista con Ramos no puede dejar más que máximo respeto hacia su figura: "Por todo lo que ha dado y significado, el Bernabéu le tiene que recibir con mucho cariño. Estoy seguro de que tiene que ser así. Solo merece eso, no hay otra manera de recibirle por todo lo que ha significado".

Además, Luka Modric, que sufrió en su infancia la crudeza de una guerra, la de los Balcanes, pidió que se ponga fin a la invasión rusa de Ucrania y se alcance un pacto político para que deje de morir "gente inocente". "Es un tema muy complicado para todos, espero que se termine cuanto antes la guerra porque no hace bien a nadie. Creo que la gente que está liderando estos países van a llegar a un acuerdo porque la guerra no sirve para nada", manifestó en rueda de prensa.

"He vivido una y no me gusta ver estas imágenes. Es una gran tristeza para todo el mundo lo que está pasando al lado nuestro, es una cosa terrible y espero que se termine cuanto antes, que los políticos lleguen a algún acuerdo porque esto no hace bien a nadie. Muere gente inocente y eso está muy mal", añadió.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, Modric pidió que los gestos de cariño de la afición del Real Madrid hacia Mbappé no se produzcan durante el partido: "No sé lo que el público va a hacer, seguro que nos va a apoyar a nosotros, da igual quien esté al otro lado. Apoyará a muerte a nuestros jugadores y no a los rivales. Es lo único normal".