Michael Owen: "El Liverpool es demasiado bueno para el Real Madrid"

Michael Owen fue uno de los mejores delanteros ingleses de los 90 y 2000. El jugador de Chester disputó 481 partidos oficiales en su carrera dejando las cifras de 221 goles y hasta 58 asistencias a sus compeñeros entre Liverpool,Real Madrid, Newcastle, Manchester United y Stoke City.

Su estancia en el Real Madrid fue breve donde no terminó de encajar. El inglés aterrizó en la capital de España en 2005 con el Balón de Oro de 2001 bajo el brazo y con numerosos títulos con el Liverpool. Alcanzó su mejor nivel en las categorías inferiores de los reds, lo que le permitió hacerse con el tan preciado galardón dorado en una edición en la que muchos aún afirman que tenía que haber sido para Raúl.

??? Michael Owen, exjugador de @LFC y @RealMadrid, en @MailSport



?? "El Liverpool es mejor que el @RealMadrid y les puede arrasar. Mi predicción es 3-1 o 3-0. Les pueden ganar de manera convincente"



?? "Son demasiado buenos para el Real Madrid"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/yafPaJKzcF — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 26, 2022

El delantero fichó por el eterno rival del Liverppol, el Manchester United, llegó a ser abucheado en Anfield. Sin embargo, Owen recuerda Liverpool con mucho cariño, además de trabajar como embajador del club. En la semana de la final de la Champions entre dos de sus exequipos, Liverpool y Real Madrid, el inglés no duda y se ha animado a predecir quien ganará en París:"El Liverpool es mejor que el Real Madrid y le puede arrasar.Mi predicción es un 3-1 o un 3-0. Creo que les pueden ganar de manera convincente. Son un equipo excepcional y son demasiado buenos para el Real Madrid", afirmó en el medio británico Daily Mail, dejando a los de Anfield como favoritos para llevarse el título.

Otro nombre propio es el de Kloop, que para el atacante no cambiará mucho su táctica para conseguir ganar al Real Madrid. "El Liverpool jugará como lo hacen normalmente y es suficiente para ganar. El Real Madrid es más probable que quiera que sea una final más táctica y espero que jueguen al contraataque".

Recordó que los blancos son el equipo de las finales de Champions, en esta edición ha tenido que remontar hasta en tres ocasiones y esto no le impedirá salir en Saint-Denis a por la decimocuarta."El Real Madrid lo ha hecho fenomenal para llegar a la final. Estoy seguro que creen que su nombre ya está en la Copa después de pasar la fase de grupos y de eliminar al Chelsea de una manera increíble. También fue increíble como echaron al City, pero creo que el Liverpool tiene mucha experiencia y es muy bueno. No querrán entrar en un duelo con ellos porque el Madrid es el mejor equipo cuando se trata de saber como ganar partidos ajustados", contaba.

También tuvo buenas palabras hacia el Real Madrid, destacando que"todos saben que pasé media vida en el Liverpool. No me entiendan mal, pasé un gran año en Madrid conocí a gente genial y viví una experiencia maravillosa. Fue un honor jugar con esa camiseta blanca en ese estadio y adoré cada minuto, pero voy con el Liverpool".

Los datos del partido para Owen

La clave del encuentro estará en que "el Real Madrid tratará de proteger mucho sus espaldas y atacará la de Trent Alexander Arnold". Incluso destacó que "el Liverpool tendrá mucho el balón y ellos intentarán proteger sus espacios atrás, pero también intentarán que el Liverpool se atreva a subir e intentar atacar su espalda. Cuando Alexander-Arnold sube, ellos tienen a Vinicius y puede hacer mucho daño. Pensarán que ahí va a ser una buena arma. Benzema está también en su mejor temporada y parece mejor que nunca a pesar de tener 34 años. Creo que si el Liverpool controla a Benzema y Vinicius, ahí tiene jugadores mucho mejores".

En cuanto a los de Kloop subraya tres nombres:"Espero que juegue Luis Díaz porque creo que se ha ganado jugar.Este tipo de partidos son para Salah. También para Van Dijk, tiene ritmo y puede salir bien de cualquier problema". Además, para Owen el conjunto inglés es uno de los mejores equipos de la historia."¿Si el Liverpool es el mejor del mundo? Es uno de los mejores equipos de siempre. Si consigue ganar la Champions serán tres trofeos y estarán cerca del cuarto. No creo que haya un equipo, no en Inglaterra al menos, que haya sido tan bueno una temporada. Este es el mejor Liverpool que yo he visto", concluyó.