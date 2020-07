Los partidos de vuelta de octavos de final se jugarán en los estadios locales

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido este jueves que los partidos de vuelta de octavos de final de la 'Champions League', que no se disputaron debido al parón por la pandemia de la COVID-19, se jugarán en los estadios previstos al comienzo de la competición, todos ellos a puerta cerrada tal y como había anunciado el pasado mes de junio.

De esta forma, el FC Barcelona podrá definir su eliminatoria frente al Nápoles en el Camp Nou -tras el 1-1 del partido de ida- y el Real Madrid deberá viajará a Manchester para cerrar su enfrentamiento con el City después de la derrota por 1-2 en el Santiago Bernabéu. A partir de esta ronda, la Liga de Campeones sí se jugará a partido único en Lisboa como sede y la Europa League, en Alemania.







��️ The #UEFAExCo decided that the remaining #UCL and #UEL round of 16 second-leg matches will be played at home teams’ stadiums – where they are currently playing domestic matches in their own stadiums, and where travelling is possible without restrictions for the visiting clubs. pic.twitter.com/xbhSN3Rat8