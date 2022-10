Ancelotti, sobre las lesiones: "Lo normal cuando juegas cada tres días, con muchos partidos... demasiados"

Carlo Ancelotti resta importancia a los incidentes en forma de lesiones que se están produciendo estas últimas semanas en el club. El técnico del Real Madrid lo achaca a la intensidad del calendario: "Es un periodo de la temporada muy intenso, con muchos partidos, demasiados para mí. Lo estamos aguantando bien, y como todos los equipos, tenemos problemas y bajas, lo normal cuando juegas cada tres días. El Mundial llega en el momento justo", reflexionó un día antes de jugar frente al Leipzig en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, con las bajas de Benzema y de Modric, entre otras.

Precisamente, con el Mundial de Catar en el horizonte, Ancelotti comentó que nadie se reserva de forma especial por evitar lesiones que le impidan estar en la cita mundialista: "No creo que los jugadores piensen en el Mundial, y es normal que quieren llegar bien". Y vuelve a insistir en que las pequeñas lesiones y la necesidad de descanso vienen por muchas otras cosas, aparte de poder estar en Catar: "Realmente son pequeñas cosas, no queremos arriesgar en un momento importante. Es mejor perder a Karim o a Modric un día que perderlos para un mes".

El Real Madrid, en caso de triunfo frente al Leipzig este martes, se asegura pasar a octavos de final como primeros de grupo: "En este club, todos los partidos son importantes. Tienes que mostrar o sacar lo mejor de ti mismo. Tenemos que terminar bien esta primera parte de la temporada, que no decide nada, pero te pone en buena posición para LaLiga y para la Champions", en alusión al liderato en LaLiga Santander.





Y una reflexión más por si algún futbolista tiene miedo de lesionarse: "Las lesiones existen en el fútbol. Si no quieres lesionarte, quédate en el sofá. Puedes lesionarte en un entrenamiento, en el contacto con un compañero... Ahí no puede hacerse nada, los jugadores no están preocupados por esto porque todos quieren entrenarse, y el que no quiera, ahora dan series y películas muy buenas para ver en el sofá".

El futuro de Asensio puede concretarse en el parón

A Carlo Ancelotti se le preguntó por la situación de Marco Asensio y su futuro. El entrenador italiano respondió que "todo el mundo sabe lo que pienso, también el club y el jugador. Hay futbolistas que acaban contrato en un año ahora en el parón creo que puede hablarse de este tema. Marco será uno de los que hablemos".

Y la receta, para "los futbolistas que juegan menos, es que sean profesionales y serios. Es lo que hacen todos los que juegan menos. Al tener bajas, está claro que algunos de ellos jugarán para dar su aportación al equipo".