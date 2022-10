DIRECTO | Real Madrid 1 - 0 Sevilla; Modric empuja a la red un pase de Vinicius

ESCUCHA LA RETRANSMISIÓN EN TIEMPO DE JUEGO DEL REAL MADRID - SEVILLA





Benzema no jugará ante el Sevilla ni ante el Leipzig por una fatiga muscular en la pierna izquierda El Real Madrid ha emitido un comunicado confirmando la lesión del francés que se perderá por tanto el encuentro de esta noche ante el Sevilla y el del martes ante el Leipzig. 22 oct 2022 - 12:41

Pepe Prieto: "Ver a tu equipo con lo bien ha competido y verlo ahora en este campo sin luchar y sin meter la pierna es denigrante. Estoy más cabreado que un mono".

21'. Buena jugada individual de Rodrygo. Fijó a Montiel se metió en el área, pero su disparo se marchó desviado. Otra para el Real Madrid.

Poli Rincón: "Qué poderío físico tiene Tchouameni y encima sabe jugar muy bien con la pelota".

19'. Le pegó Alaba buscando la escuadra derecha de la portería de Bono y se le marchó la pelota por muy poco.

17'. Derribó en la frontal del área Joan Jordan a Vinicius. Buena falta para el Real Madrid.

15'. Disparo de Lamela que manda a saque de esquina Militao. Botó Óliver Torres y despejó de nuevo el brasileño con la cabeza.

12'. Botó el córner Lamela, pero atrapó arriba sin problemas Courtois que vuelve a la portería tras seis partidos de baja por una ciatalgia.

10'. Muy bien ahora Carvajal sacando el brazo y evitando que Lamela pudiera llegar al centro desde la derecha de Jesús Navas.

Sanchís: "Es increíble como ha crecido Vinicius y la templanza que ha tenido para meter ese pase a Modric".

Paco González: "El año pasado Vinicius ese balón lo hubiera perdido o mandado a la grada".

5'. ¡GOOOOOOOL! Marca Modric para adelantar al Real Madrid. Se lio Montiel, se metió hasta la cocina Vinicius, caracoleó y metió un balón preciso para que el croata llegando solo desde atrás empujará la pelota a la red.

3'. Se equivocó Bono y le regaló la pelota a Vinicius en el borde del área, se durmió el brasileño y recuperó el Sevilla sin peligro.

1'. Sampaoli ha engañado con el dibujo y está jugando con un 4-2-3-1 con Isco de delantero y Jesús Navas de extremo derecho.

COMIENZA EL PARTIDO: Rueda el balón en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid de blanco y con el 4-3-3 habitual de Ancelotti. El Sevilla de rojo juega con un 3-5-2. Arbitra el encuentro Hernández Hernández, en el VAR estará Jaime Latre.

Poli Rincón: "El proposito de Ancelotti es que su mejor equipo haga lo que tiene que hacer desde el inicio del partido y luego tirar de la segunda línea que es extraordinaria. Va a ser un partido muy complicado".

Sanchís: "Todas las alineaciones me convencen porque el Real Madrid no es un equipo de once jugadores, tiene 16 o 17 jugadores a un nivel altísimo".

Pepe Prieto: "Me parece extraño que Sampaoli teniendo tres delanteros juegue sin nueve".

No va a estar Karim Benzema en el partido por unas molestias físicas, pero si ha saltado el francés al césped. Justo antes de empezar el encuentro ha ofrecido su reciente Balón de Oro a la grada del Santiago Bernabéu bajo la lluvia de Madrid. También Courtois ha presentado ante el público su premio al mejor portero de la temporada.





El Real Madrid es líder en solitario del campeonato y el único equipo que aún no conoce la derrota tras 10 jornadas. Los de Ancelotti suman 9 victorias y 1 solo empate. El Sevilla es decimotercero con 10 puntos en su casillero.

Isco regresa al Bernabéu ahora como jugador del Sevilla. El malagueño pasó nueve temporadas en el conjunto blanco y tras acabar contrato el pasado 30 de junio recaló gratis en el conjunto hispalense.





ONCE DEL REAL MADRID: Ancelotti recupera a Courtois tras su ciatalgia, pero pierde a Benzema por una leves molestias. Vuelven al once también Mendy y Tchouameni. Arriba estarán Rodrygo, Vinicius y Fede Valverde.

ONCE DEL SEVILLA: Sampaoli, que tiene las bajas en defensa de Nianzou y Rekik, sale con una defensa de cinco en la que formarán atras Montiel, Gudelj y Marcao. Arriba apuesta por una línea de tres mediapuntas con Lamela, Isco y Óliver Torres y deja en el banquillo a sus tres nueves: Rafa Mir, En Nesyri y Dolberg.