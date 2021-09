Ancelotti, sobre el cuarto árbitro: "En 130 partidos de Champions es la primera vez que me amonestan por nada"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, lamentó la derrota encajada este martes frente al Sheriff Tiraspol (1-2), en la segunda jornada de la fase de grupos de la 'Champions', y aseguró que "más que preocupados" están "tristes".

"Está claro que estamos preocupados porque hemos tenido la oportunidad, por el partido que hemos hecho, de ganar tres puntos. Pero más que preocupados estamos tristes. El equipo ha cumplido, ha jugado con mucha intensidad y compromiso. Los pequeños detalles en la primera parte y en la segunda nos han costado el partido", analizó el técnico merengue.

"Hay momentos que te cuestan un partido por esa mala suerte. Pero el equipo ha tenido muchísimas oportunidades. Podíamos haber estado más finos en los últimos metros pero es difícil de explicar esta derrota por el partido que hemos jugado", añadió el italiano en la rueda de prensa posterior al choque.

Preguntado por los cambios, Ancelotti negó que hayan impedido la remontada. "Camavinga está acostumbrado a jugar ahí, jugó muchas veces cuando era joven en el lateral izquierdo. Teníamos el control del partido, Rodrygo abierto, con Jovic también. He cambiado los dos medios para meter más frescura", explicó.

"El partido estaba controlado, no hemos perdido por estos cambios. El partido lo hemos perdido porque hemos tenido un poco de mala suerte y los pequeños detalles nos han costado la victoria. Tanto en el centro del gol en el segundo palo como en el saque de banda tuvimos que tener más concentración", añadió Ancelotti.

"En este tipo de partidos, cuando tienes todo el control, son los detalles los que deciden. Repito, ha sido así, pero puede ser una buena lección para el futuro. Esto cuesta un partido y hoy hablamos de una derrota cuando el equipo no la merecía. Honestamente no la merecía por lo que hemos hecho", aseveró el de Reggiolo.

"El Sheriff ha defendido bien, como podía, muy cerrado atrás, nos ha dejado jugar por fuera pero hemos combinado bien. Rompimos muchas veces su línea, con muchos centros, lo que no hemos hecho bien es esto, la falta de concentración en los detalles", sentenció Ancelotti, que volvió a defender a Eden Hazard. "Le falta el gol, Ha jugado bien el partido, combinó bien con Benzema, le falta solamente el gol. Ha chutado a puerta y le falta solo esto. Lo está haciendo bien.

"ES LA PRIMERA VEZ QUE UN JOVEN ME AMONESTA"

Preguntado por la tarjeta amarilla que vio, Ancelotti dijo que fue "un tema individual con el cuarto árbitro". "Me ha dicho que tenía que mostrarle respeto. He hecho 130 partidos en Champions y hoy es la primera vez que un joven como él me amonesta", desveló.

"He entrado el campo, pero el juego estaba parado. Es una falta de respeto. Se lo he dicho a él y también al delegado. No quiero comentar sobre el arbitraje", finalizó Ancelotti.