Ancelotti: "Antes o después, tenía que llegar esta derrota"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no quiso reprochar a su equipo la derrota ante el RB Leipzig (3-2) en la quinta jornada de la Liga de Campeones en declaraciones a los micrófonos de Movistar. Eso sí, reconoció los problemas que presentó el conjunto blanco en Alemania y que le costaron el partido.

"El partido ha entrado en la dinámica que ellos querían, son muy bueno a la contra. Hemos tenido el control pero la llave han sido los primeros dos goles a balón parado que ha puesto el partido a su favor", señaló Carlo Ancelotti.

También habló sobre la dinámica del conjunto blanco, y de que no se puede criticar al equipo, teniendo en cuenta su gran inicio de temporada. Además, quitó hierro al asunto recordando que podrán ser primeros si ganan al Celtic en el Bernabéu: "Yo no me enfado por esos goles. Es una derrota, nos molesta, pero no nos hace mucho daño. En el Bernabéu podemos ser primeros. Antes o después tenía que pasar, ha pasado hoy y solo toca seguir. No podemos mirar atrás. No podemos hacer crítica a un equipo que lo ha hecho muy bien hasta ahora".

Otro tema que tocó es lo que saca su equipo de este tropiezo en Leipzig. "De las derrotas se aprende más que de 10 victorias seguidas. Hemos hecho errores al principio, habitualmente somos contundentes a balón parado pero no lo hemos sido esta noche", añadió Carlo Ancelotti.

Por último, también comentó el partido de Nacho en defensa y de Asensio en el ataque, el cual dio la asistencia del 2-1 de Vinicius. "Nacho estaba más acostumbrado a presionar más arriba que Antonio, lo ha hecho bien, desde el segundo gol hemos entrado en el partido, hemos tenido la oportunidad del 2-2 con Vinicius. Los siguientes minutos son buenos. Ha jugado bien Asensio, ha sufrido como todos, ha dado la asistencia, ha cumplido"