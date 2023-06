Adriano se pierde la final de la Champions al perder su vuelo por ir a tres fiestas diferentes

Uno de los delanteros más icónicos del Inter de Milán en los primeros años del siglo XXI fue Adriano. El 'Emperador' anotó 74 goles en 177 partidos con el conjunto italiano, pero lo importante no fueron sus cifras, sino la espectacularidad que tuvieron estos tantos y lo que llegó a prometer con la camiseta interista.

Sin embargo, también se le han conocido episodios curiosos con su vida personal. Hace poco, se reveló que la ya exmujer de Adriano le pidió el divorcio tras que el brasileño desapareciese dos días para ver el Mundial con sus amigos. Pero la cosa no ha acabado ahí.

Según han informado varios medios brasileños, Adriano ha perdido su vuelo hacia Estambul, donde iba a comentar la final para ESPN, por salir de fiesta por las calles de Rio de Janeiro. En concreto, se le vio en tres sitios diferentes de la icónica ciudad de Brasil, pasándolo bien.

