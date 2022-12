Adriano se divorcia tras desaparecer dos días por ver el Mundial con sus amigos

Pocas figuras más díscolas han existido en el mundo del fútbol como la de Adriano Leite. Un delantero icónico durante la mitad de la primera década del siglo XXI, sobre todo por su etapa en el Inter de Milán, donde llegó a ser uno de los nueves más prometedores del momento. Sin embargo, 'El Emperador' nunca mantuvo ese gran rendimiento que mostró y acabó desapareciendo del panorama futbolístico.

El bueno de Adriano ha sido más noticia por lo que ha hecho fuera del campo, y este es el caso. A mediados de noviembre se casó con Micaela Mesquita, la que llevaba siendo su novia desde hace siete años. Tan solo 24 días después, Mesquita ha pedido el divorcio con el exfutbolista.

La razón que ha salido a la luz para el divorcio ha sido... el Mundial. Según publica el medio Extra Globo, Adriano se fue a ver con sus amigos el Brasil-Suiza, a la localidad de Vila Cruzeiro. Ahí se quedó durante los dos siguientes días, sin dar ninguna señal de vida y sin que se supiese nada de él. Al volver, el exdelantero se disculpó con la que era su mujer, pero las disculpas no fueron aceptadas.

Mesquita borró las fotos con Adriano de Instagram y puso una story reveladora: "Me duele por dentro, pero no me voy a tumbar a sufrir. Hay que vivir". Otro episodio surrealista más en la vida de Adriano, que no deja de ser noticia por hechos extravagantes.