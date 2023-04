Las primeras reacciones a la rueda de prensa de Laporta en Tiempo de Juego: "Hay más nebulosa"

Este lunes ha tenido lugar la esperada rueda de prensa de Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, para esclarecer los hechos del caso Negreira.

Comparecencia que comenzó a las 11h con un discurso que duró unos 20-30 minutos y después fue acompaña de una ronda de preguntas que duró una hora y media.

Una vez acabada la comparecencia del presidente del Barcelona, José Luis Corrochano condujo un tiempo de opinión en el Especial de Tiempo de Juego para analizar las palabras de Joan Laporta.

Para todos los tertulianos presentes, que eran Manolo Oliveros, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas y Dani Senabre, estas explicaciones no les ha resuelto las dudas e incluso "hay más nebulosa".

Declaraciones de Joan Laporta durante su rueda de prensa que también fueron contra el Real Madrid, al que calificó como "equipo del régimen" y que habían recibido ayuda durante las última 7 décadas.

RESPUESTA DEL REAL MADRID

Como ha recordado nuestro compañero Melchor Ruiz durante este Especial de Tiempo de Juego, el Real Madrid se presentó en el juicio del caso Negreira una vez puesta la demanda por parte de la Fiscalía.

Tal y como ha podido saber Melchor Ruiz, en el Real Madrid no han gustado estas declaraciones y solo esperan a que la justicia trabaje. Además, no están sorprendidos porque ya habían escuchado palabras semejantes personas cercanas al presidente y desde el club se van a estudiar, analizar y se reservarán la posibilidad de realizar acciones legales o no contra estas declaraciones y recalcan que esto es un juicio contra el Barça.