Emilio Cortés, sobre el 'caso Negreira': "Se avanza pero falta saber si el huevo de chocolate lleva juguete"

Los detalles que dio a conocer este miércoles en El Partidazo de COPE con respecto al 'Caso Negreira' pueden demostrar cierta relevancia para la investigación, a tenor de lo explicado por Emilio Cortés, Catedrático de Derecho Penal.

"Sin duda, son datos que aportan, demuestra que se va avanzando. Antes había una masa de dinero que no se sabía bien donde había ido, y ahora aparece una sandwichera y en unos días igual tenemos la tostada. A veces la investigación no es fértil, pero la soga parece cerrarse hacia la interpretación más lógica de las cosas. No podemos dejar el sentido común, y seguro que esos pagos buscaban lo que pensamos que se buscaba", explicó el especialista en Derecho.

Cortés volvió a insistir en que el Derecho solo puede intervenir cuando se demuestre que el dinero iba para que los árbitros manipulasen la competición: "Parece que no hay reflejo en el procedimiento de que el destino de este dinero tuviera como finalidad predeterminar de forma directa pitar un penalti, sacar una roja, etcétera). La única herramienta que tenemos pasa porque ese dinero vaya directamente al árbitro para predeterminar el resultado en el campo. Se va avanzando respetando la presunción de inocencia y se va cerrando".

Por eso explicó en qué punto se encuentra la investigación del caso por la Fiscalía de una forma muy gráfica: "Falta la clave, faltan las pruebas. Falta el muñeco del huevo de chocolate. Tenemos la envoltura y sabemos que es un huevo de chocolate y falta por saber si hay juguete dentro. Por eso hay que seguir investigando".

Un sumario 'infinito'

Los documentos del Sumario, a los que ha podido acceder El Partidazo de COPE, ocupan más de un giga. Una lectura que no debería ser imposible para cualquier experto en Justicia de nuestro país: "El profesional que quiera asumir con rigor la defensa o la acusación tendrá que comprarse una cafetera", explicó con sentido del humor.

"El Derecho penal no castiga intentos. Castiga, en el caso de cohecho, que ese intento cristalizara en una oferta a quien tiene la capacidad de provocar la lesión del bien jurídico protegido por la norma. Lo he dicho muchas veces: Enriquez Negreira no podía vestirse de corto; si fuera un señor que saltara al campo con un silbato, sabríamos lo que habría dentro del juguete del huevo de chocolate".

"El Derecho Penal, aparte de lo que huele mal, que es lo que parece a todos, necesita que el presunto, el sospechoso tenga capacidad para producir el resultado que el ordenamiento castiga".

"O se demuestra que se han entregado palas para demostrar que se ha consumado una alteración del resultado, ya sería suficiente", concluyó.