Palma Futsal-Barcelona, final de la Supercopa de España

BARCELONA, 3 - MOVISTAR INTER, 1

El Barcelona ha derrotado por 3-1 al Movistar Inter en el Palacio de Deportes de Jerez en la primera semifinal de la Supercopa de España de fútbol sala. En la primera parte, el Barcelona salió fuerte y pronto se adelantó en el marcador, en una penetración de Marcenio por la derecha (m.3).



Tras unos minutos de asedio barcelonista, el Movistar empezó a insistir en el campo contrario y fruto de ello llegó el empate, tras una pared de Gómez con Rafa López que este impulsó a las mallas (m.14). En la recta final de este periodo, una jugada mal defendida por Carioca la convirtió en gol Dyego para poner de nuevo por delante al Barcelona (m.18). Tras la reanudación, el conjunto de Jesús Velasco anotó su tercer gol nada más comenzar, en un córner botado por Marcenio que Esquerdinha remató de primeras (m.21).



Este tanto puso el partido cuesta arriba para el Inter, que a falta de un buen tramo de minutos ya había cometido cinco faltas. Un disparo de Povill lo detuvo Jesús García con la cara evitando el cuarto gol barcelonista (m.22). En la recta final, con portero-jugador, el Movistar puso cerco a la meta de Didac Plana con un par de acciones de gol que no entraron, aunque la más clara la detuvo el meta azulgrana a falta de dos minutos en un tiro de Borja casi en la línea de gol.





PALMA FUTSAL, 4 - ELPOZO MURCIA, 2

El Palma Futsal ganó 4-2 a ElPozo de Murcia, con tres goles del pívot brasileño Higor Ribeiro de Souza, en el Palacio de Deportes de Jerez en la segunda semifinal de la Supercopa de España de fútbol sala. Nada más comenzar la primera parte, el Palma se adelantó en un saque de banda que aprovechó Higor para batir a Juanjo y, con el marcador en contra, el conjunto murciano buscó la igualada, pero el meta Barrón rechazó un disparo de Fernando y después Nunes, en boca de gol, despejó el balón cuando el argentino Mati Rosa iba a anotar el empate.



El Palma Futsal no sólo defendió bien, sino que pudo ampliar la cuenta, lo que evitó Juanjo con una doble parada a sendos disparos de Nunes e Higor, con lo que se llegó a la fase final del primer periodo con ElPozo lanzado, lo que provocó el empate en una gran jugada individual de Felipe Valerio. Mati Rosa estuvo cerca de anotar un segundo tanto para los murcianos dos minutos después, pero se encontró con Barrón.



Tras la reanudación, el Palma volvió a adelantarse en el marcador en una acción de briega de Higor, que peleó un balón suelto y quebró a su par para definir por bajo, pero no se dio por vencido ElPozo, que cuatro minutos más tarde empató de nuevo en un libre directo anotado por Gadeia. Sin casi tiempo para saborearlo, de nuevo se puso arriba el conjunto balear, con un gol de Nunes desde media cancha.



Con el 3-2, El Palma no dio opción a los murcianos, lastrados por la expulsión de Darío (m.35) y que sufrieron un cuarto gol, el tercero de su cuenta para Higor, marcado con el pecho en una acción muy aplaudida y que fue ya definitivo para que su equipo se plantara en la final.