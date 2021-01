Sergio Lozano: "Todo apunta a que me tiraré unos meses fuera; ahora mismo, lo veo todo negro"

"A la espera de la resonancia magnética, todo apunta a que me tiraré unos meses fuera". Es el mensaje con el que ha amanecido Sergio Lozano, el capitán internacional del Barça de fútbol sala, un día después de lesionarse de gravedad, durante el partido de 1/16 de final de la UEFA Futsal Champions League, en el partido que les enfrentó al Pristina de Kosovo.

A la espera de la resonancia magnética todo apunta a que me tiraré unos meses fuera, es algo difícil de explicar y difícil de entender, me encontraba en el mejor momento después de las operaciones, como dije mi mejor premio es volver a sentirme así, pero desgraciadamente parece pic.twitter.com/2fOLCdYCz7 — sergio lozano (@sergiolozano09) January 16, 2021

En el minuto 16, Sergio Lozano, que tiene un historial significativo de lesiones de rodilla a lo largo de su carrera, tuvo que ser retirado de la pista con ayuda: "Es algo difícil de explicar y difícil de entender, me encontraba en el mejor momento después de las operaciones. Como dije, mi mejor premio es volver a sentirme así, pero desgraciadamente parece que cuando vuelves a disfrutar jugando de lo que más amo, me vuelvo a romper la rodilla", escribía en su cuenta de Twitter.

Lozano agradeció la multitud de mensajes de apoyo que ha recibido en las últimas horas. "Muchísimas gracias por los muchos mensajes de ánimo, realmente me siento muy querido y eso es un tremendo orgullo que seas del equipo que seas, siempre tengáis unas palabras bonitas para mí."

Es su tercera lesión de gravedad en la rodilla derecha: "Ahora mismo lo veo todo negro e incluso piensas cosas que quizás te puedas arrepentir, pero también me conozco y cuando pasen unos días y todo vuelva a la calma tengo claro que volveré a enfocarme y poner todo mi esfuerzo en recuperarme al 100%", finalizó.

Su entrenador lloró al término del partido

El sentimiento de dolor de Sergio Lozano lo comparten sus compañeros de vestuario. Su entrenador, Andreu Plaza, no pudo evitar emocionarse al finalizar el partido frente al Pristina, en el Palau Blaugrana: "Estamos muy jodidos. La primera exploración no da buenas noticias, esperamos a la resonancia que le hagan el lunes, pero no pinta bien".

Quan una imatge val més que mil paraules.... Ànims capità! Ànims @sergiolozano09!! pic.twitter.com/8y25Rxuds7 — Barça Futbol Sala (@FCBfutbolsala) January 15, 2021

"Se esfuerza mucho y trabaja mucho. Es injusto", finalizó Plaza.

El Barça colgó en redes una fotografía de la retirada de Sergio Lozano y un mensaje claro para el capitán: "Te volverás a levantar. ¡Siempre te levantas! ¡Te queremos!"