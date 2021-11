España repite triunfo ante Ucrania con goles de Borja, Sergio Lozano y Cecilio

La selección española de fútbol sala se ha impuesto ester martes a la de Ucrania por 3-0, con lo que ha repetido por segundo día consecutivo el mismo resultados en los amistosos que ha disputado ante el mismo rival en La Rioja.



El equipo español mostró de nuevo más efectividad que su rival y fue superior en todo, aunque no tuvo acierto para lograr un marcador más amplio.



Los jugadores españoles comenzaron el partido sin concesiones, dispuesta a tirar a la portería ucraniana cualquier balón que les llegaran y por ello empezaron a crear ocasiones muy pronto.



A los dos minutos de juego Cecilio ya había podido marcar en dos ocasiones, pero fue un minuto después cuando Borja lo consiguió tras un pase de Raya y un buen control ante Savenko, el portero titular de Ucrania en este encuentro, que mostró un buen nivel pero en esa jugada no pudo hacer más.



Con ventaja en el marcador España bajó un poco el ritmo y permitió a Ucrania defender más abierta, lo que hizo que los jugadores de Fede Vidal solo tiraran de lejos, algo que no inquietó al portero ucraniano.



Por el contrario, Ucrania creció en su juego y tuvo sus dos primeras oportunidades, ambas de Radevych, al llegar al cuarto de hora de partido.



Y aunque España tuvo otro balón para volver a marcar, en un disparo de Catela, fue el conjunto ucraniano el que de verdad "rozó" el gol, en una acción de velocidad en el minuto 17 en la que Jesús Herrero respondió bien a un disparo de Siryi y en el rechace Artem disparó al poste de la portería Española.



Antes del descanso Catela y Carlos Ortiz volvieron a probar los reflejos de Savenko, que se mantuvo a un gran nivel para impedir que la diferencia creciera.



El meta sí falló en el inicio del segundo tiempo, cuando a los nueve segundos de la reanudación no vio bien un disparo de Lozano, que no iba muy fuerte, pero se vio estorbado por Esteban y eso le impidió responder bien para evitar el 2-0.



El gol noqueó por momentos a los ucranianos, que se retrasaron en torno a su portero y dieron espacio a España para crear acciones de peligro.



Así, Catela disparó en el 23 con mucha intención y Raya lo hizo en el 24, también sin éxito.



Sí lo consiguió Cecilio en el minuto 26, en una jugada que él mismo había arrancado desde campo propio y en la que anotó el 3-0 con un fuerte disparo ante el que portero ucraniano no pudo hacer nada.



Ucrania tiró de orgullo y se estiró hacia la portería española, pero sin crear demasiados problemas a Didac Plana, salvo en un disparo de Korsun en el minuto 27.



Poco después Mellado falló el 4-0 cuando tenía todo a favor; Raúl Gómez también estuvo cerca del gol en el minuto 29.



Pero el partido no dio para mucho más del lado español, mientras que Ucrania lo intentó más que nunca y tuvo buenos disparos de Radevych, Malyshko y Mykytiuk antes de finalizar, pero unas veces Didac Plana y otras veces la falta de puntería hicieron que el marcador no cambiara.

Ficha del partido

3.- España: Jesús Herrero, Carlos Ortiz, Raúl Gómez, Borja Díaz, Raya, Adolfo Fernández, Cecilio Morales -cinco inicial- Carlos Ortiz, Esteban Cejudo, Raúl Gómez, Javier Solano, Sergio Lozano, Catela, Angel Cano Mellado, Antonio Pérez y Didac Plana



0.- Ucrania: Yurii Savenco, Vitaliy Radevych, Serhii Malyshko, Ihor Korsun, Mykola Bilotserkivets -cinco inicial-, Yaroslav Lebid, Mykola Mykytiuk, Ievgen Siryi, Danyl Abakshyn, Serhii Zhurba, Fareniuk Artem y Oleksandr Pediash.



Goles: 1-0. M.3: Borja Díaz. 2-0. M.21: Sergio Lozano. 3-0. M.26: Cecilio Morales.



Árbitros: Alberto Sarabia y Peregrino Abdulay. Amonestaron al ucraniano Zhurba y al español Esteban Cejudo



Incidencias: Partido amistoso disputado en el polideportivo Albaida de Albelda de Iregua ante unos 500 espectadores.