Carlos Ortiz, sobre la Selección de fútbol sala: "¿Renovación? Seguramente; algo falla, algo hay que cambiar"

La Selección Española de fútbol sala todavía ‘navega’ en la amarga resaca de verse, de nuevo, superada por una Portugal que reina a nivel mundial y europeo en este deporte.

Tan sólo tres días después de que España firmase el bronce en la ‘final de consolación’ tras derrotar a Ucrania, Futsal COPE charló con Carlos Ortiz, que dijo adiós a la Selección. El ‘Mariscal’ fue claro y conciso, después de 215 partidos vistiendo la camiseta de España.

Audio





"Estoy bien, todavía no soy plenamente consciente de que no voy a volver a vestir esa camiseta. Cuando sonó el himno y cuando acabó el partido me vinieron un montón de recuerdos y tuve un pequeño bajón", confesó Ortiz.

En su balance particular con España; "por suerte, hay muchos más recuerdos buenos que malos, y los malos se cuentan con los dedos de una mano, que son prácticamente los dos últimos Mundiales, porque nos quedamos fuera muy pronto. Recordaré la final de Serbia de 2016 y muchas vivencias que no tienen que ver con lo deportivo".

Por qué España ha dejado de ganar

La pregunta clave que se hace todo aficionado al fútbol sala es por qué España ha dejado de ganar en fútbol sala y se ha visto superada, de un tiempo a esta parte, por otras selecciones. A juicio del cierre madrileño, "una victoria o una derrota no tiene un solo motivo. La línea es tan delgada, que a veces un detalle cambia totalmente la perspectiva. Creo que hay muchos factores: uno de ellos es que Portugal ha dado un paso adelante, ha encontrado un modelo de juego y los jugadores que le han permitido ganar, y hacerlo mejor que el resto", en alusión a la vigente campeona del Mundo y de Europa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"Nosotros hemos dado un pasito para atrás", aseveró. "Creo que se ha saltado una generación que se ha perdido, por unas cosas o por otras. En los dos últimos torneos, todos los jugadores que han venido a disputarlo, tienen prácticamente experiencia nula en competiciones europeas".

Pregunado Carlos Ortiz por si cree necesaria una renovación en lo que tiene que ver con la Selección Española, su respuesta fue afirmativa: "Seguramente, porque cuando encadenas tres grandes campeonatos sin conseguir los objetivos, lo normal es que algo falla y algo hay que cambiar. No sé hasta qué punto el qué. He estado muchos años dentro y el trabajo puedo decir que es brutal. Todo el mundo queremos ganar, y el deporte dará todo lo que se está haciendo bien, es cuestión de tiempo, pero algo hay que cambiar. No puede ser que Portugal te gane en las últimas competiciones, que no pases de cuartos en los últimos dos Mundiales. Desde la humildad, hay que valorar lo que se está haciendo mal y tratar de mejorarlo".

La intensa temporada con el Barça por delante

Enero ha pasado muy rápido. Carlos Ortiz, de 38 años, deja la Selección y vuelve rápidamente a enfundarse la elástica del Barça para afrontar una temporada con cinco títulos en juego.

Todos los títulos son importantes, pero hay uno que gusta mucho en 'Can Barça': "En el club todos tenemos una fijación con la Champions, es el torneo más importante. La Copa de España, por supuesto que también. E intentar mantener el primer puesto en la liga regular. La Copa del Rey y la Supercopa tienen menos importancia, pero en un club como el Barça tienes que ir por ellas igualmente".

?????? @FCBfutbolsala

???? @SCPModalidades

?? @SLBenfica

Tyumen



We have our four #UCLFutsal finalists for the end of April - meet the contenders ?? — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) December 5, 2021