La Vuelta a España 2020 no arrancará en los Países Bajos

La salida oficial de la Vuelta 2020 no tendrá lugar en los Países Bajos al haber ser sido cancelada por la pandemia de la COVID-19, según ha informado la organización de la prueba. La carrera debía arrancar en la ciudad de Utrecht e iba a recorrer durante sus tres primeras etapas esta región y la de Brabante Septentrional. Así, estaba previsto que Utrecht acogiese la salida con una crono por equipos de 23 kilómetros, además de otras dos etapas más entre S'Hertongenbosch y Utrecht, y con salida y llegada en Breda, antes de partir hacia España.

���� Cancelada la salida oficial de #LaVuelta20 desde los Países Bajos



���� The official departure of La Vuelta 20 from The Netherlands is cancelled



���� Annulation du départ officiel de La Vuelta 20 depuis les Pays-Bas