Supermán López, en Tiempo de Juego: “Se metió la pata, pido perdón porque la decisión no ha sido buena”

El colombiano ha dado explicaciones tras su abandono en una entrevista en Tiempo de Juego. Supermán López, que se ha bajado de la bici después de perder sus opciones de podio en la penúltima etapa de la Vuelta a España ha pedido perdón a sus compañeros y a los aficionados.

“Es verdad que más de uno o la mayoría se dio cuenta de la situación. Fue una situación incómoda, difícil de resolver. Nos cortamos en un momento clave, los mejores estaban delante, estaba solo atrás, quise estar allí y no se pudo. Delante se organizó el equipo Bahréin muy bien, tiraron para su objetivo y la carrera les salió como querían a mí no. Nadie me iba a dar un cable hasta que llegó Rojas, pero ya sabía que era una batalla perdida”, explicó el colombiano sobre lo ocurrido durante la etapa con el movimiento que le hizo quedarse solo.

Pocos kilómetros después se bajó de la bicicleta para sorpresa de todo el mundo: “Hay muchos factores que me llevan a tomar esta decisión que no creo que haya sido la buena. Ya está hecho. Quiero pedir perdón a la afición, a los sponsors y a mis compañeros que han dejado la piel estos 20 días”. “No puedo hacer mucho, pero se metió la pata y no podemos hacer nada ya”, lamentó Supermán.

Preguntado por si había hablado con sus compañeros aseguró que “estamos liados porque algunos están en masaje, otros en osteopatía, pero quiero hablar con ellos y pedirles perdón. No era la manera de hacer las cosas. Cuando alguien se deja la piel… Fue una situación compleja y es complicado”.

También evitó cualquier rencor con su compañero Enric Mas del que dijo que había hecho lo que debía hacer: “Estaban el primero, el segundo, el cuarto y poco más. Se creó una situación muy complicada y poco se podía hacer. Entiendo que Enric estaba jugando su puesto y tenía que estar ahí. Se estaba jugando el defender su plaza con la que salió esta mañana y la lastima era no tener más hombres porque solo teníamos tres compañeros desde hace dos semanas y esto nos lleva a que se creen situaciones difíciles como la de hoy”.

Sobre las críticas recibidas por su decisión apunta que “mucha gente se expresa como quiere, pero somos seres humanos, de carne y hueso y si muchos entraran en carrera y supieran que es correr en bicicleta 20 días y estando expuestos a tantos factores entenderían un poco”. “Otros corredores han abandonado y no se ha armado tanto revuelo. La gente le da los contenidos o titulares a su conocimiento, que es respetable”, lamenta.