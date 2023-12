Así será la Vuelta a España 2024: 9 finales en alto y contrarreloj para abrir y cerrar

La Vuelta Ciclista a España presentó el recorrido oficial para su edición de 2024, que arrancará y terminará con una contrarreloj individual, en Lisboa el 17 de agosto y el 8 de septiembre en Madrid, y que contará con un diseño marcadamente montañoso con hasta nueve finales en alto y muchas etapas para 'emboscadas'.

Unipublic, organizadora de la 'grande' española, desveló en Madrid, con la presencia de Pilar Alegría, ministra de Educación, FP y Deportes, y de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, la ruta de la 79 edición de la ronda, en la que apuesta una vez más por el atractivo de la orografía nacional, la aparición de nuevas cotas desconocidas, la vuelta de 'colosos' como los Lagos de Covadonga y la ausencia esta vez de los puertos pirenaicos y de jornadas por el Levante nacional.

En total, la carrera visitará, además de dos países, nueve Comunidades Autónomas, con un total de nueve llegadas en alto, de las cuales serán novedad las de Yunquera, Sierra Cazorla (junto a la Ermita de la Virgen de la Cabeza) y la del Puerto de Ancares por su inédita vertiente.

La Vuelta 2024 arrancará fuera de España, en Portugal, país que acogerá las tres primeras etapas, empezando por una contrarreloj de 12 kilómetros entre la capital portuguesa, con salida desde el Monasterio de los Jerónimos, y la localidad de Oeiras. Esta será la única lucha contra el crono que afrontarán los participantes junto a la de la última etapa, con salida en el Distrito Telefónica y final en la Gran Vía, de 22 kilómetros y que podría ser 'juez' para la victoria final o el podio.

Lisboa ejercerá por segunda vez como punto de salida de la Vuelta, ya que lo hizo también en 1997, y dará inicio a tres días en territorio portugués con dos jornadas propicias para que los velocistas puedan tener su oportunidad entre Cascais y Ourém, y entre Lousã y Castelo Branco.

A partir de ahí, el pelotón pondrá ya rumbo a España, comenzando su recorrido por Extremadura y con el primer final en alto en la cuarta etapa, en el Pico Villuercas, de primera categoría y que se estrenó en 2021. La carrera pondrá rumbo hacia Andalucía, que retorna con cuatro días de carrera tras su ausencia en la edición de 2023, con una primera etapa 'tranquila' antes de afrontar un nuevo final empinado en Yunquera.

Después habrá otra jornada con final en Córdoba propicia para los velocistas antes de dos seguidas de perfil montañoso con el final en la Sierra de Cazorla y una con final en Granada y precedida de dos subidas al Alto de Hazallanas, de primera categoría.

LAGOS, MONCALVILLO, PICÓN BLANCO Y UNA CRONO, EN LA TERCERA SEMANA

El primer día de descanso trasladará la carrera hacia el Norte del país, en concreto a Galicia, con dos etapas que acumularán un total de ocho ascensiones, y una tercera con final en la Estación de Montaña de Manzaneda, que ya sabe lo que es recibir a La Vuelta Femenina, y una última en suelo gallego con meta también en alto, en el Puerto de los Ancares por una nueva vertiente. Sin demasiado tiempo para el respiro, la segunda semana terminará con otro final en alto en el Cuitu Negru, un 'coloso' asturiano de categoría especial y ya final en 2012.

Tras el segundo día de descanso, la 'grande' entrará en su tercera y definitiva semana, que comenzará con una etapa siempre especial y marcada en la historia de la carrera, con final en los Lagos de Covadonga, que es el puerto de montaña más veces que se ha subido en la historia de la carrera. El pelotón comenzará su descenso hacia Madrid con cuatro jornadas más en el Norte con finales para los 'aventureros' en Santander y el Parque Natural de Izki, y para los aspirantes a todo en el Alto de Moncalvillo y el Picón Blanco.

Esta, aderezada con otros seis puertos más, será la última 'batalla' montañosa en La Vuelta antes de que el triunfo o el podio se pueda decidir en la última jornada que no será esta vez un 'paseo' hacia Madrid sino una contrarreloj para especialistas de 22 kilómetros entre el Distrito Telefónica, en la localidad de Alcobendas, y la Gran Vía de Madrid, a la altura del edificio Telefónica, como homenaje a los 100 años de historia de la compañía.

