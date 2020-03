Valverde, en COPE: “¿El Tour de Francia?, malo sería no salir de aquí a 90 días, sería un Tour atípico”

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA A ALEJANDRO VALVERDE EN COPE

Heri Frade habla con el ciclista Alejandro Valverde de la crisis mundial que está provocando el coronavirus y de cómo afecta al ciclismo. El campeón del mundo en 2018 le contó a COPE cómo está en su casa siguiendo las órdenes del Gobierno: “Estamos todos bien, sin problema, en casa que es lo que hay que hacer y sanos. Estoy en contacto con los compañeros por whatsaap. En Emiratos ya estuvimos tres días sin salir del hotel y cuando llegamos aquí se decretó el Estado de Alarma. Que pase lo más rápido posible y podamos hacer la vida normal”.

Valverde habló de cómo se siente ante la pandemia que afecta a todo el mundo: “Me hice la prueba allí y me salió negativo. Aquí no he tenido ningún síntoma y no me ha hecho falta. Más que miedoso hay que tener muchísimo respeto. No sabíamos lo que era realmente pero cuando ves la magnitud tienes tensión en el cuerpo y sabes que es algo muy muy gordo. Que la gente intente respetar lo que dice el Estado y la Sanidad, que solo se salga lo justo y necesario”.

Sobre qué hace en casa durante todo el día, reconoce que le da tiempo a todo: “Hay tiempo para todo: para hacer rodillo, para estar con la familia, para aburrirte… la niña me dice ¿hoy no te vas a entrenar? Tampoco tiene sentido darte palizas en el rodillo porque no sabemos cuándo vamos a volver; hay que hacer un poco de todo y cuando volvamos pensar que es enero o febrero”.

CONFÍA EN PODER DISPUTAR EL TOUR

Valverde habló de la disputa del Tour de Francia, que de momento sigue en pie y no ha sido cancelado: “Malo sería no salir de aquí en julio, 90 días no aguanta aquí nadie. Sería un Tour muy raro, muy atípico, podría pasar cualquier cosa. Conforme avanza la edad, cuesta más coger la forma pero cuando salgamos, en 3 semanas estaré aceptable”.

La noticia de esta semana ha sido el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio que se debían disputar este verano. Valverde, que tiene ya 39 años, cree que la decisión es buena y confía en ganar medalla cuando se disputen el próximo año_ “Lo primero es la salud. Faltaba mucho pero los deportistas y la infraestructura que necesita conlleva mucha preparación, iba a ser todo muy precipitado. Aplazarlo es lo más sensato y lo mejor para todos. Yo acabo contrato el próximo año así que puedo llegar a Tokio sin ningún problema; espero que mi cuerpo esté bien. Mi idea es retirarme en 2021 y si es con medalla, muchísimo mejor”.

Por último, Alejandro Valverde quiso mandar un mensaje de ánimo a todos los españoles para aguantar en casa: “Animo a todo el mundo, hay que estar lo más tranquilo posible porque es lo mejor para nosotros y nuestra familia, esto no se termina aquí. Luego nos dará más alegría salir y será todo totalmente diferente”.