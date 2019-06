Froome sufre una dura caída a tres semanas del Tour de Francia

El corredor británico del Team Ineos Chris Froome ha abandonado la 71 edición del Criterium Dauphiné Liberé, tras sufrir una caída durante el reconocimiento de la cuarta etapa, una contrarreloj de 26,1 kilómetros con salida y meta en Roanne, informó su equipo en su cuenta oficial de Twitter.

"El equipo Ineos puede confirmar que Chris Froome se cayó durante un reconocimiento de la cuarta etapa del Criterium du Dauphine hoy. Actualmente está de camino a un hospital local y no comenzará la cuarta etapa", indica la nota.

Chris Froome disputaba el Dauphiné Liberé dentro de su preparación para el Tour de Francia, que comienza el próximo 6 de julio y en el que es uno de los favoritos al maillot amarillo y opta a conquistar su quinto triunfo en el podio de París.

Team INEOS can confirm that Chris Froome crashed during a recon of stage four of the Criterium du Dauphine today.



He is currently on his way to a local hospital and won’t start today’s fourth stage.



We will provide a further update in due course. pic.twitter.com/3x3h5BD5cH