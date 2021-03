Van Aert impone su poderío y se lleva la Gante Wevelgem

Wout Van Aert (Jumbo Visma) devolvió a Bélgica el título en la clásica ciclista Gante-Wevelgem batiendo al sprint a un grupo selecto de velocistas que se presentaron escapados en la meta tras cubrir en fuga la mitad del recorrido de 247,5 km en la 83ª edición de la carrera flamenca.

Ganador de dos etapas en la reciente Tirreno-Adriático y tercero en el primer monumento de la temporada, la Milán-San Remo, Van Aert fue el más fuerte a una semana del Tour de Flandes. Precedió en la meta al trío italiano formado por Giacomo Nizzolo (Qhubeka), Matteo Trentin (Emirates) y Sonny Colbrelli (Bahrain).

�� @WoutvanAert crowned himself the 50th Belgian winner of Gent-Wevelgem in Flanders Fields! Congrats ���� @Giacomonizzolo and @MATTEOTRENTIN complete the podium. #GWE21#GWEmenpic.twitter.com/QPaUnPseqU