Valentin Ferron se lleva el triunfo en Gap desde la fuga

El francés Valentin Ferron (Total Energies) ganó la sexta etapa del Dauphiné, disputada entre Rives y Gap, de 196 km de recorrido, jornada de transición en la que el belga Wout Van Aert (Jumbo Visma) conservó el maillot amarillo.

Ferron (Vienne, 24 años) fue el mas rápido en el reducido sprint de seis corredores que protagonizaron la fuga del día y que llegaron a meta con el pelotón alejado. Por velocidad, el ciclista galo levantó los brazos por delante de sus compatriotas Pierre Rolland y Warren Barguil, con un tiempo de 4h.22.17.

El pelotón con todos los favoritos entró en meta a 32 segundos. Van Aert conservó el maillot amarillo con 1.03 minutos de ventaja sobre el italiano Mattia Cattaneo (Quick Step) y 1.06 respecto al esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma). Este sábado se disputará la séptima etapa, entre Saint-Chaffrey y Vaujany, de 134,8 km.

El español Juan Ayuso (UAE Emirates) no tomó la salida en la sexta etapa del Dauphiné que se disputa entre Rives y Gap, de 196.4 km., debido a un estado febril que presenta desde el jueves.

Sadly Juan Ayuso fell ill yesterday with fever and will not start today's stage of the #Dauphine.



Gell well soon Juan ?? pic.twitter.com/UINkoJz1zL