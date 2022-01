El Tour de Francia 2023 comenzará en Bilbao el 1 de julio

El País Vasco recibió este miércoles con honores al Tour de Francia, que comenzará en Bilbao en la edición de 2023 y que recorrerá 530 kilómetros distribuidos en las primeras etapas de uno de los mayores espectáculos deportivos y con mayor impacto del mundo, ya que se puede ver en 190 países.

En un gran acto celebrado en Vitoria, se presentó la salida de la ronda gala en la que estuvieron presentes numerosos ciclistas y exciclistas vascos y representantes políticos encabezados por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme.

La conocida como “Grand Départ”, tendrá salida y llegada en Bilbao el 1 de julio con una etapa de 185 kilómetros distribuidos en un itinerario circular que recorrerá en la costa vizcaína la reserva de la biosfera de Urdaibai.

Cruzará en dos ocasiones la localidad de Gernika, con subidas al Vivero y Pike Bidea y con meta junto al Ayuntamiento bilbaíno. Serán un total de 3.320 metros de desnivel, el mayor de la historia en el estreno del Tour de Francia.

La segunda jornada se extenderá hasta los 210 kilómetros y unirá Vitoria con San Sebastián. Recorrerá las provincias de Álava y Gipuzkoa, con una subida final a Jaizkibel, habitual en la Clásica de la capital guipuzcoana, situada a 20 kilómetros de la llegada.

La tercera etapa partirá desde la localidad vizcaína de Amorebieta-Etxano con destino a Francia. Tras recorrer la costa vasca y cruzar San Sebastián e Irún, se adentrará en el País Vasco francés, aunque la organización no quiso desvelar dónde concluirá la tercera jornada.

??The Tour de France will take in these towns and cities in the Basque Country as part of the Grand Départ 2023!



?? Le Tour de France commencera dans ces villes du Pays Basque et constituera le Grand Départ 2023.#TDF2023pic.twitter.com/f49x5aXSrW