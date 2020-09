La sede del Mundial de ciclismo de 2020 será Imola y no Aigle

El Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta de 2020 se disputará del 24 al 27 de septiembre en Imola y la región de Emilia-Romaña (Italia) en lugar de Aigle-Martigny (Suiza), según anunció este miércoles la Unión Ciclista Internacional (UCI).

The new venue for the 2020 UCI Road World Championships is Imola - Emilia Romagna! ����



��Sep 24-27th

�� Featuring only elites races in the ITT & Road Race.

�� More info �� https://t.co/mIixxS4QPm#Imola2020pic.twitter.com/zrqwpyBvSc