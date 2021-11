Sagan pide disculpas después de conocerse su altercado con la policía francesa en el pasado mes de abril

Tras conocerse un altercado con la policía francesa que le costó una multa de 5.000 euros, el ciclista eslovaco Peter Sagan, triple campeón mundial en ruta, ha pedido disculpas con la promesa de que el incidente "no se volverá a producir".

Regarding the news that appeared today related to the night of April 25th, I wish to take this opportunity to convey my most sincere apologies. [Continues] https://t.co/CVju1neoTKpic.twitter.com/NSFCVFpVIi