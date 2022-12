Se retira del ciclismo el francés Pierre Rolland: "Estoy feliz por estos 16 años"

"Gracias por todo". Con ese escueto mensaje subido a sus redes sociales, acompañado de un vídeo con algunos de los high-lights de su carrera, el ciclista Pierre Rolland anuncia su retirada.

Pierre Rolland deja el ciclismo. El francés tenía todavía opciones de disputar la temporada 2023, pero los problemas de su equipo, el B&B Hoteles, que le han llevado a desaparecer de la élite del ciclismo mundial, le ha llevado a tomar esa decisión.

Antes, en Eurosport, Rolland habló de su retirada: "Veo que hay personas de mi alrededor tristes, pero les pido que no lo estén porque yo no lo estoy. Me siento feliz por estos 16 años. Ha sido el destino quien ha tomado la decisión y no voy en contra de estas cosas".

"Me siento feliz de haber finalizado mi carrera dando buen nivel, en vez de estar arrastrándome por las colas de los pelotones. Me veía capaz de correr incluso tres años más", reflexionó.

Para sus 'fans' más aférrimos, promete no desaparecer del todo: "Tal vez me vean participando en otro tipo de pruebas. Tengo planes por cumplir en el ciclismo, pero todavía no puedo decir nada".

El palmarés de Rolland

Rolland logró el maillot blanco al mejor joven del Tour de Francia de 2011. Además, ese mismo año fue vencedor de una etapa, como lo fue también en el Tour de 2012, donde finalizó octavo en la general.

También se llevó la victoria en una etapa del Giro de Italia de 2017 y fue 4º en la clasificación general de la ronda italiana de 2014.

