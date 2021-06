Omar Fraile, campeón de España en ruta por primera vez

Omar Fraile (Astana) se ha proclamado nuevo campeón de España en ruta UCI-Élite tras imponerse en los metros finales en subida a Jesús Herrada (Cofidis) y Álex Aranburu (Astana),con un tiempo de 4:48:12 horas. La carrera con salida y meta en la Ciudad Deportiva de La Nucía y un recorrido exigente de 184 kilómetros, se decidió en los metros finales con la llegada de un grupo de catorce corredores que había controlado el equipo Astana en los últimos 10 kilómetros.

?? @OmarFraile is the new ???? Champion!??



The Basque Country rider is crowned the new Spanish Road Race Champion and @aranburualex takes ?? after an incredible ride and amazing teamwork from our guys.



Zorionak, Omar!



