Mathias Norsgaard abandona La Vuelta tras dar positivo en Covid-19

El corredor danés del Movistar Team Mathias Norsgaard no tomará este martes la salida en la décima etapa de la Vuelta a España debido a que ha dado positivo en coronavirus, ha informado el equipo telefónico en sus redes sociales durante la jornada de descanso.

