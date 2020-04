El ciclista británico Mark Cavendish, campeón mundial en ruta en 2011, ha confesado que estuvo peleando contra un depresión clínica durante los dos últimos años, lo que se unió a otra enfermedad que ya sufría, pero que ya está en forma nuevamente.

"No ha sido solo mi salud física la que ha sufrido un duro golpe en los últimos años. He luchado bastante con la depresión durante este tiempo. Me diagnosticaron depresión clínica en agosto de 2018. No tomé ningún medicamento, pero recibí ayuda", según ha anunciado el propio Cavendish en declaraciones al diario The Times.

El británico, ganador de 30 etapas del Tour de Francia y 48 en total en las grandes giras, también fue diagnosticado por primera vez con mononucleosis en 2017 y nuevamente en 2018, lo que le costó una larga convalecencia.

Cavendish, que no fue elegido para el Tour de Francia del año pasado, dijo que ahora ha superado sus problemas y está deseando competir con su nuevo equipo, el Bahrein-McLaren, en la temporada 2020, actualmente paralizada debido al coronavirus. "Es bueno haber salido de eso y buscar los aspectos positivos", resumió.