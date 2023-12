Lorenzo Milesi, último fichaje de Movistar

El ciclista italiano Lorenzo Milesi correrá en el Movistar Team las tres próximas temporadas, a partir de 2024, y se convierte en el décimo y último fichaje del equipo masculino de la escuadra telefónica, que se hace con el vigente campeón del mundo contrarreloj en la categoría Sub-23.

"Movistar Team tiene el placer de anunciar este miércoles que Lorenzo Milesi (San Giovanni Bianco, ITA; 2002) se incorporará el próximo 1 de enero a su plantilla profesional masculina. El transalpino, procedente del Team dsm-firmenich, formará parte del equipo al menos hasta el 31 de diciembre de 2026", anunció el equipo.

A statement regarding @SarahGigante, whose contract with the Movistar Team will end on December 31st, 2023.



Thanks for these two years, Gigi! #RodamosJuntospic.twitter.com/bfaCp4y9MZ