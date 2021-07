Indurain: "En nuestro deporte, por desgracia, cuando uno domina un poco ya se ponen pegas"

El pentacampéon del Tour de Francia Miguel Indurain ha asegurado que al ciclista español Enric Mas (Movistar) se le ha hecho "un poco corta" la ronda gala, ya que no consiguió "meterse en carrera" las primeras semanas, y ha afirmado que Alejandro Valverde (Movistar) "puede estar entre los favoritos" a las medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"No sé qué problemas tuvo la primera semana, pero siempre acaba bien el Tour. Le falta un poco meterse en carrera las primeras semanas, le cuesta un poquito centrarse, pero luego acaba bien. En el último puerto estuvo atacando. Se le ha hecho un poco corto el Tour, pero ha estado entre los mejores", declaró antes de comenzar la XXXI edición de la marcha cicloturista La Indurain, con salida y meta en Villava (Navarra).

En este sentido, el navarro recordó que "hacer un buen Tour siempre es difícil". "El equipo (Movistar) iba con buena gente, le habían fichado a buenos corredores para arroparle y no les ha salido como quería", manifestó.

Sobre el dominio temprano del esloveno Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates), Indurain explicó que "ha sido una pena", porque ha privado de mucho espectáculo."El inicio ha sido muy duro, con caídas, y eliminó a muchos de los favoritos que estaban yendo bien durante todo el año. Hubo mucho estrés. (Pogacar) Fue el que mejor se libró y luego dominó; cogió la responsabilidad, mientras que el año anterior fue más a rueda. Este año cogió las riendas del Tour y ha sabido llevarlo muy bien", indicó.

"El año pasado fue inesperado, porque Roglic lo tenía en el bolsillo. Este año es el que mejor ha sobrevivido al Tour de Francia. Se defiende bien en todos los terrenos. Ha estado bien arropado por su equipo, con gente con experiencia y gente joven. Ha gestionado muy bien todo el ritmo de carrera y el futuro es suyo", añadió.

Por otra parte, lamentó las dudas sobre dopaje que siempre pesan sobre los ciclistas dominadores, como ha vuelto a ocurrir con Pogacar en esta edición del Tour. "En nuestro deporte, por desgracia, cuando uno domina un poco ya se ponen pegas. Hay otros deportes en los que hay un nivel alto y nadie los cuestiona, como el fútbol, que hay rachas en las que alguien domina. En el ciclismo siempre salen las sospechas", apuntó.

También alabó la carrera del murciano Alejandro Valverde, y no lo descarta para la lucha por las medallas en Tokio. "No es el Alejandro de sus buenos años, porque si pilla la etapa en la quedó segundo hubiese rematado bien. Es un Alejandro que, con la clase que tiene y su saber estar en carrera, se puede esperar cualquier cosa", explicó. "Puede estar entre los favoritos (en los Juegos), él está bien. Unos Juegos son muy difíciles, son muchos kilómetros, controlar esa carrera es difícil. Hay mucho clasicómano que sabe filtrarse, hay otros a los que la temporada no les ha ido bien y quieren remontar... Es una carrera un poco complicada, pero Alejandro tiene experiencia y seguro que da el máximo", continuó.

Por último, Indurain rememoró los 30 años que han pasado desde su primera victoria en el Tour de Francia, en 1991, y el cuarto de siglo desde su medalla de oro en la contrarreloj en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. "Los 30 años desde la victoria en el Tour han pasado rápido y 25 de los Juegos. Es bonito recordar aquellas carreras", finalizó.