Grave caída del campeón olímpico Matt Walls tras impactar contra la grada al intentar evitar un accidente

El británico Matt Walls sufrió este domingo un accidente en los Juegos de la Commonwealth de ciclismo en pista, tras esquivar una caída y salir catapultado por encima de las barreras del velódromo, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario.

El campeón olímpico de ómnium, de 24 años, fue atendido durante más de 40 minutos antes de salir en ambulancia. También, los espectadores resultaron heridos después de que el ciclista, junto a la bicicleta, saliera despedido por encima de las barreras en la parte alta de la curva.

"Matt está alerta y hablando, como lo ha hecho en todo momento, y está recibiendo atención médica en el hospital", informó el equipo de Inglaterra. Los testigos dijeron que, debido a la inclinación de la curva, los espectadores de la primera fila no pudieron ver el accidente. Un hombre recibió tratamiento por cortes en el brazo, mientras que una joven también recibió atención menor.

