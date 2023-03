Exhibición del Jumbo-Visma en la Gante-Wevelgem con victoria para Laporte

El francés Christophe Laporte se alzó con la victoria en la Gante-Wevelgem tras una nueva exhibición del equipo Jumbo-Visma, que dominó a su antojo una carrera que se encargó de dinamitar a falta de 50 kilómetros para la línea de meta el belga Wout van Aert, que cedió la victoria a su compañero de equipo.

Si el pasado viernes Van Aert se impuso en la E3 Saxo Classic en un duelo de gigantes con el neerlandés Mathieu van der Poel y el esloveno Tadej Pogacar, este domingo la superestrella belga no dudó en convertirse en un "gregario" de lujo para Christophe Laporte.

A falta de cincuenta kilómetros para la línea de meta, en el segundo paso por el Kemmelberg, un muro de 1.400 metros con un desnivel medio del 6,6 por ciento y rampas hasta del 13 por ciento, Van Aert destrozó el pelotón con una imponente aceleración que sólo pudo aguantar su compañero de equipo.

Toda una exhibición del Jumbo-Visma, que horas antes se había apuntado el triunfo en la clasificación general de la Volta a Cataluña con el esloveno Primoz Roglic, otra de las estrellas del conjunto neerlandés

