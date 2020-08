Egan Bernal se retira del Dauphine por problemas en la espalda

El colombiano Egan Bernal (Ineos), ganador del Tour de Francia 2019 y uno de los máximos favoritos en el Criterium del Dauphiné, no ha tomado la salida en la cuarta etapa debido a "molestias en la espalda".

Stage four of the #Dauphine is set to begin shortly. We can confirm @Eganbernal will not take the start this morning in Ugine. pic.twitter.com/uRLT6NHu2p