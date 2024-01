El británico Stephen Williams estrena el World Tour ganando el Tour Down Under

El británico Stephen Williams (Israel Premier Tech) se proclamó vencedor final de la 24 edición del Santos Tour Down Under, primera prueba World Tour del año, en la que defendió con honor la camiseta naranja que acredita al líder anotándose la sexta y última etapa disputada entre Unley y Mount Lofty, de 128.2 km de recorrido.

Después de su segundo puesto en el alto de Willunga, Stephen Williams (Aberystwyth , 27 años), volvió a brillar en el Monte Lofty, donde al final de una subida de 1,6 kilómetros al 6,7 por ciento se impuso a un grupo de 5 corredores con un poderoso sprint. Con 3h.05.56 ganó el pulso al ecuatoriano Jonathan Narváez (Ineos) y al mexicano Isaac del Toro (UAE).

In an exhilarating final sprint to the finish line, Stephen Williams from team @IsraelPremTech takes out the win in the Ochre Jersey in the final stage of the TDU ??@SantosLtd#TourDownUnder



?? Stream the race now on 7plus: https://t.co/k2Exq3FDwlpic.twitter.com/hEZArhqzxj